Piazzetta Verdi a Valenza si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante dei festeggiamenti di Halloween con un pomeriggio ricco di intrattenimento, magia e sorprese dedicato a bambini, giovani e famiglie. Sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 16.30 e fino alle 19, il centro cittadino accoglierà una serie di appuntamenti promossi dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con il vivace tessuto associativo del territorio. Il cartellone prevede giochi per i più piccoli, la tradizionale sfilata delle maschere con premiazione dei travestimenti più spaventosi, spettacoli con il fuoco, stand gastronomici e animazione musicale diffusa anche lungo corso Garibaldi.

Animazione, truccabimbi e sfilata delle maschere

Il pomeriggio si aprirà alle 16.30 con tante proposte pensate per stimolare la creatività e il divertimento dei più giovani, grazie all’impegno delle realtà locali:

animazione per bambini e giochi a cura del gruppo Anima&Azione;

postazioni di truccabimbi gestite dai volontari della Croce Rossa;

laboratori creativi e ricreativi curati dall’associazione Sognacolori APS;

la tradizionale sfilata in maschera aperta a tutti, che culminerà con la premiazione dei costumi più originali e terrificanti.

Danza, spettacoli di fuoco e le canzoni di “Note di Terrore”

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della festa saranno le esibizioni artistiche e le performance dal vivo che animeranno il centro storico:

le coreografie e le esibizioni sul palco proposte dalle scuole di danza BeArt, GMA Dance Academy Valenza e On Stage Dance & Theatre Alessandria;

lo spettacolare show di fuoco firmato da Alice in Fireland, pronto a incantare grandi e piccini con suggestive evoluzioni luminose;

“Note di Terrore”, l’appuntamento musicale itinerante curato dall’associazione GaiaMusica, in programma dalle ore 17 alle ore 18 lungo corso Garibaldi;

la consueta distribuzione delle caldarroste fumanti preparate dal Gruppo Alpini di Valenza per riscaldare il pomeriggio di festa.