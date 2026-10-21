Un nuovo e decisivo passo avanti sul fronte dell’accessibilità e dell’inclusione sportiva a Novi Ligure. La piscina Aquarium, già riconosciuta come struttura paralimpica di riferimento per il territorio, abbatte un’ulteriore barriera architettonica dotandosi di un moderno sollevatore motorizzato professionale per consentire l’ingresso in vasca a chiunque, senza limitazioni. L’acquisizione del dispositivo è stata resa possibile grazie all’intervento della Fondazione Smurfit Westrock, che ha collaborato con l’associazione Luminas per sostenere concretamente le attività motorie di bambini e giovani con disabilità fisiche e intellettive.

Uno strumento all’avanguardia al servizio dell’inclusione

La novità arricchisce la dotazione dell’impianto natatorio novese, aprendolo a una fruizione sempre più aperta e priva di ostacoli:

introduzione di uno speciale sollevatore motorizzato professionale, studiato per facilitare la discesa e la risalita dalle vasche in totale sicurezza;

potenziamento delle dotazioni della piscina Aquarium, già punto fermo per le discipline paralimpiche a livello locale;

abbattimento delle barriere fisiche per garantire pari opportunità di svago, riabilitazione e pratica sportiva a tutti gli utenti.

L’impegno sociale con l’associazione Luminas

L’iniziativa si inserisce in una rete solidale attiva e radicata nella comunità novese:

fattiva collaborazione con l’associazione Luminas, realtà impegnata nel sostegno a bambini, bambine, ragazzi e ragazze con disabilità e ai loro nuclei familiari;

supporto diretto al programma “Corriamo e nuotiamo insieme”, promosso da Luminas e incentrato sullo sport inclusivo per giovani con disabilità fisiche e intellettive;

creazione di opportunità educative e ricreative capaci di favorire la socializzazione e la condivisione attraverso l’attività in acqua.

Il legame con il territorio di Smurfit Westrock

Il progetto riflette la missione sociale del gruppo industriale, multinazionale leader nel settore del packaging a base carta:

forte presenza nazionale con 25 sedi e 2.200 dipendenti in tutta Italia;

sede principale e quartier generale situato proprio a Novi Ligure, dove operano oltre 70 lavoratori;

orientamento della Fondazione aziendale verso progetti dedicati alla salute, al benessere e alla crescita delle giovani generazioni nelle comunità in cui opera.

A spiegare le motivazioni dell’intervento sono gli stessi rappresentanti dell’azienda:

«Proprio per questo – commentano in Smurfit Westrock a Novi Ligure – siamo stati particolarmente felici di poter sostenere l’attività dell’associazione Luminas e di contribuire a rendere una struttura già di valore come la piscina di Aquarium ancora più inclusiva e accessibile. Perché crediamo che tutti i ragazzi e le ragazze abbiano il diritto di fare sport e stare insieme divertendosi».

Riferimenti e contatti

I dettagli dell’ufficio stampa per approfondimenti:

Contatto media: Roberta Barba – Ufficio Stampa Smurfit Westrock Italy;

Roberta Barba – Ufficio Stampa Smurfit Westrock Italy; Telefono: +39 335 8138282;

+39 335 8138282; Posta elettronica: rbarba_it@yahoo.it.

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