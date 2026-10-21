Una doppia ricorrenza di grande valore identitario unisce le celebrazioni per il compleanno della Città di Imperia e i centottant’anni dalla nascita di Edmondo De Amicis, illustre concittadino nato a Oneglia il 21 ottobre 1846 e scomparso a Bordighera nel 1908. Nell’ambito delle manifestazioni commemorative dedicate all’autore del celebre romanzo “Cuore”, la Biblioteca Civica “L. Lagorio” ospiterà venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 17:30 presso la Sala Convegni, la presentazione del saggio “Gli effetti psicologici del vino”. L’appuntamento, curato da Maria Luisa Alberico con la conduzione di Maria Vittoria Barroero, offrirà l’opportunità di approfondire un’opera insolita e attualissima, aprendo in via straordinaria le sale dell’annessa area museale dedicata allo scrittore.

L’opera, i relatori e le collaborazioni culturali

L’incontro si concentra su un testo poco conosciuto ma ricco di spunti moderni tra letteratura e introspezione:

Il saggio protagonista: “Gli effetti psicologici del vino”, opera in cui De Amicis analizza con sguardo acuto il singolare intreccio tra narrazione, psicologia e cultura enologica;

“Gli effetti psicologici del vino”, opera in cui De Amicis analizza con sguardo acuto il singolare intreccio tra narrazione, psicologia e cultura enologica; Approfondimento critico: analisi dettagliata del testo condotta da Maria Luisa Alberico;

analisi dettagliata del testo condotta da Maria Luisa Alberico; Conduzione dei lavori: moderazione affidata a Maria Vittoria Barroero, Presidente del Dopolavoro Ferroviario (DLF) di Albenga;

moderazione affidata a Maria Vittoria Barroero, Presidente del Dopolavoro Ferroviario (DLF) di Albenga; Enti promotori: evento organizzato con il patrocinio e la collaborazione della Città di Imperia, del Centro Pannunzio e del DLF Albenga.

Il commento dell’amministrazione comunale

Il valore civile e letterario della ricorrenza viene sottolineato dalle parole dell’Assessore alle Manifestazioni, Marcella Roggero:

«Festeggiare il compleanno di Imperia insieme alla figura di Edmondo De Amicis significa rendere omaggio alle nostre radici e a una personalità che ha dato lustro al nostro territorio in tutta Italia e oltre. Questo appuntamento ci permette di riscoprire un testo originale ed estremamente moderno di De Amicis, confermando il ruolo centrale della Biblioteca Lagorio e del suo spazio museale come luoghi vivi di incontro, studio e promozione delle nostre eccellenze culturali».

Visite all’Area Museale De Amicis e coordinate dell’incontro

In occasione dell’evento culturale il pubblico potrà accedere al percorso espositivo permanente:

Data e ora: venerdì 23 ottobre 2026, inizio alle ore 17:30;

venerdì 23 ottobre 2026, inizio alle ore 17:30; Luogo: Sala Convegni della Biblioteca Civica “L. Lagorio”, piazza De Amicis, Imperia;

Sala Convegni della Biblioteca Civica “L. Lagorio”, piazza De Amicis, Imperia; Apertura straordinaria: accesso libero alle sale dell’Area Museale interamente dedicate a Edmondo De Amicis durante l’orario della manifestazione;

accesso libero alle sale dell’Area Museale interamente dedicate a Edmondo De Amicis durante l’orario della manifestazione; Accesso durante l’anno: si ricorda che l’area museale rimane visitabile tutto l’anno su semplice richiesta, rivolgendosi al punto prestito situato al secondo piano della biblioteca civica.

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