Prende nuovamente il via a partire da venerdì 16 ottobre 2026 il progetto “Diecidecimi”, la storica iniziativa solidale promossa in sinergia dai Lions Club del territorio per sostenere le famiglie a basso reddito che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Grazie all’impegno congiunto dei club Tortona Host, Tortona Castello, Tortona Duomo e Castelnuovo Scrivia “Matteo Bandello”, i cittadini che faticano ad affrontare una spesa fondamentale e necessaria come l’acquisto degli occhiali da vista potranno beneficiare di una donazione dedicata. I volontari dei club saranno presenti a cadenza mensile presso il Comune di Tortona per raccogliere le richieste e avviare le valutazioni necessarie per l’assegnazione.

I requisiti richiesti e lo sportello per la presentazione delle domande

Per accedere al sostegno previsto dall’iniziativa, gli interessati dovranno presentarsi presso lo sportello municipale con la documentazione comprovante la condizione di necessità:

sede dello sportello: Settore Servizi alla Persona e alla Comunità del Comune di Tortona;

modulo di certificazione ISEE attestante la fascia di reddito prevista dai criteri del bando;

prescrizione medica oculistica in corso di validità attestante la necessità del supporto visivo;

copia del documento d’identità del richiedente.

Tutte le istanze raccolte passeranno successivamente all’esame del Comitato Lions referente del progetto “Diecidecimi”, a cui spetterà la verifica finale e la disposizione per la donazione degli occhiali da vista.

Il calendario degli incontri per la stagione 2026-2027

I volontari Lions saranno a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali per accogliere le istanze secondo il seguente calendario prestabilito:

Venerdì 16 ottobre 2026: dalle ore 10.00 alle 12.00;

dalle ore 10.00 alle 12.00; Venerdì 20 novembre 2026: dalle ore 10.00 alle 12.00;

dalle ore 10.00 alle 12.00; Venerdì 22 gennaio 2027: dalle ore 10.00 alle 12.00;

dalle ore 10.00 alle 12.00; Venerdì 19 febbraio 2027: dalle ore 10.00 alle 12.00;

dalle ore 10.00 alle 12.00; Venerdì 19 marzo 2027: dalle ore 10.00 alle 12.00;

dalle ore 10.00 alle 12.00; Venerdì 23 aprile 2027: dalle ore 10.00 alle 12.00;

dalle ore 10.00 alle 12.00; Venerdì 21 maggio 2027: dalle ore 10.00 alle 12.00.

Informazioni e contatti utili

I cittadini interessati a ricevere chiarimenti sulle modalità di partecipazione e sulla presentazione dei documenti possono rivolgersi agli uffici di riferimento:

Telefono: 0131 864210;

0131 864210; Orari di contatto: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.