Prende nuovamente il via a partire da venerdì 16 ottobre 2026 il progetto “Diecidecimi”, la storica iniziativa solidale promossa in sinergia dai Lions Club del territorio per sostenere le famiglie a basso reddito che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Grazie all’impegno congiunto dei club Tortona Host, Tortona Castello, Tortona Duomo e Castelnuovo Scrivia “Matteo Bandello”, i cittadini che faticano ad affrontare una spesa fondamentale e necessaria come l’acquisto degli occhiali da vista potranno beneficiare di una donazione dedicata. I volontari dei club saranno presenti a cadenza mensile presso il Comune di Tortona per raccogliere le richieste e avviare le valutazioni necessarie per l’assegnazione.
I requisiti richiesti e lo sportello per la presentazione delle domande
Per accedere al sostegno previsto dall’iniziativa, gli interessati dovranno presentarsi presso lo sportello municipale con la documentazione comprovante la condizione di necessità:
- sede dello sportello: Settore Servizi alla Persona e alla Comunità del Comune di Tortona;
- modulo di certificazione ISEE attestante la fascia di reddito prevista dai criteri del bando;
- prescrizione medica oculistica in corso di validità attestante la necessità del supporto visivo;
- copia del documento d’identità del richiedente.
Tutte le istanze raccolte passeranno successivamente all’esame del Comitato Lions referente del progetto “Diecidecimi”, a cui spetterà la verifica finale e la disposizione per la donazione degli occhiali da vista.
Il calendario degli incontri per la stagione 2026-2027
I volontari Lions saranno a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali per accogliere le istanze secondo il seguente calendario prestabilito:
- Venerdì 16 ottobre 2026: dalle ore 10.00 alle 12.00;
- Venerdì 20 novembre 2026: dalle ore 10.00 alle 12.00;
- Venerdì 22 gennaio 2027: dalle ore 10.00 alle 12.00;
- Venerdì 19 febbraio 2027: dalle ore 10.00 alle 12.00;
- Venerdì 19 marzo 2027: dalle ore 10.00 alle 12.00;
- Venerdì 23 aprile 2027: dalle ore 10.00 alle 12.00;
- Venerdì 21 maggio 2027: dalle ore 10.00 alle 12.00.
Informazioni e contatti utili
I cittadini interessati a ricevere chiarimenti sulle modalità di partecipazione e sulla presentazione dei documenti possono rivolgersi agli uffici di riferimento:
- Telefono: 0131 864210;
- Orari di contatto: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.