L’appuntamento di domenica 4 ottobre, alle ore 10:00 presso il Centro Fieristico Dolci Terre di Novi, segnerà il momento culminante e di sintesi della Festa della ComUnità con l’incontro pubblico “Tiriamo le fila”. La manifestazione, organizzata dal Gruppo consiliare PD per Novi insieme al Partito Democratico e ai Giovani Democratici di Novi Ligure dall’1 al 4 ottobre, aprirà le porte all’intera cittadinanza per restituire e condividere gli esiti del lavoro svolto nei giorni precedenti. Un confronto aperto che punta a trasformare riflessioni, contributi ed esigenze raccolti sul territorio in progetti concreti per la crescita e il futuro della comunità novese.

Il metodo del confronto: ascolto e partecipazione

Il percorso sviluppato durante la festa ha messo attorno allo stesso tavolo mondi e prospettive diverse. Come ha spiegato Enrica Bosio, consigliera comunale del Gruppo PD per Novi: «In ogni tavolo ci sono politica, società civile e istituzioni. Prima si è ascoltato e poi si tirano le fila».

Un lavoro corale che ha dato voce a chi vive e opera quotidianamente nella realtà locale, chiamando a raccolta competenze differenti per tracciare prospettive condivise.

Gli otto ambiti tematici al centro del dibattito

La consultazione ha preso forma attraverso otto specifici tavoli di approfondimento, ciascuno dedicato a una sfida cruciale per la città:

“Generazione futuro, protagonisti oggi”: dedicato ai giovani, al mondo della scuola, ai servizi e agli spazi di aggregazione;

dedicato ai giovani, al mondo della scuola, ai servizi e agli spazi di aggregazione; “Sanità e diritti, la salute è di tutti”: incentrato sul diritto alla salute e sul potenziamento dei servizi sanitari territoriali;

incentrato sul diritto alla salute e sul potenziamento dei servizi sanitari territoriali; “Novi attraente, Novi attrattiva”: focalizzato sullo sviluppo economico e sulle strategie per accrescere l’attrattività della città;

focalizzato sullo sviluppo economico e sulle strategie per accrescere l’attrattività della città; “Ambiente ed energia, la nostra eredità”: rivolto al futuro ambientale del territorio, alla sostenibilità e alla cura del verde urbano;

rivolto al futuro ambientale del territorio, alla sostenibilità e alla cura del verde urbano; “Città in evoluzione”: incentrato sulle trasformazioni urbanistiche e sulla riqualificazione degli spazi urbani;

incentrato sulle trasformazioni urbanistiche e sulla riqualificazione degli spazi urbani; “Civiltà animale, rispetto e tutela”: dedicato al rapporto tra la comunità cittadina, il rispetto e la salvaguardia degli animali;

dedicato al rapporto tra la comunità cittadina, il rispetto e la salvaguardia degli animali; “Fonti di cultura, per una comunità plurale”: riservato al dialogo interculturale, alla conoscenza reciproca e alla convivenza in un contesto sociale sempre più eterogeneo;

riservato al dialogo interculturale, alla conoscenza reciproca e alla convivenza in un contesto sociale sempre più eterogeneo; “Lavoro, territorio, futuro”: dedicato al mondo del lavoro, alle prospettive occupazionali e allo sviluppo locale, tema cardine che aveva già aperto i dibattiti giovedì 1° ottobre.

L’appuntamento di domenica e i contatti utili

L’assemblea domenicale permetterà di mettere a sistema quanto elaborato nei singoli gruppi, aprendo il dibattito alle domande e alle osservazioni del pubblico. L’appuntamento con “Tiriamo le fila” è aperto a tutti i cittadini e si svolgerà a partire dalle ore 10:00 al Centro Fieristico Dolci Terre di Novi.

Per ulteriori informazioni e contatti con i promotori sono a disposizione i seguenti referenti:

Daniele Mascia – Segretario del Partito Democratico di Novi Ligure e consigliere comunale: tel. 366 629 6853;

– Segretario del Partito Democratico di Novi Ligure e consigliere comunale: tel. 366 629 6853; Luca Patelli – Capogruppo del PD per Novi in Consiglio comunale: tel. 348 375 3476.

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