Diano Marina si trasforma in una grande palestra a cielo aperto per l’intero fine settimana di sabato 3 e domenica 4 ottobre in occasione della seconda edizione di “Sportivamente – Feel the Move”. La manifestazione, inaugurata alla presenza dell’assessore regionale Marco Scajola su invito del sindaco Cristiano Za Garibaldi, trasforma le vie del centro cittadino, piazza Martiri della Libertà e il lungomare in un vivace spazio di aggregazione e benessere. L’obiettivo primario dell’iniziativa è avvicinare bambini, ragazzi e famiglie alla pratica motoria, offrendo al contempo una straordinaria vetrina alle società e agli operatori del territorio che promuovono i valori sani dello sport e dell’attività outdoor.

I numeri della manifestazione tra centro e lungomare

L’evento propone un calendario fittissimo di dimostrazioni, prove pratiche e incontri che animano i punti nevralgici della città rivierasca:

oltre 30 associazioni e società sportive del territorio direttamente coinvolte;

più di 25 discipline sportive differenti da scoprire e sperimentare sul campo;

oltre 70 appuntamenti distribuiti nell’arco delle due giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre;

tre macro-aree cittadine dedicate alle attività: le vie del centro, piazza Martiri della Libertà e la passeggiata a mare.

Le parole dell’assessore regionale Marco Scajola

Sull’importanza sociale della kermesse è intervenuto l’assessore regionale Marco Scajola, evidenziando il legame tra l’evento e le politiche giovanili:

“Sportivamente è un appuntamento che trasforma le vie del centro di Diano Marina in un grande spazio dedicato allo sport, alla partecipazione e alla socialità. Ringrazio il sindaco. l’amico Cristiano Za Garibaldi per aver organizzato anche quest’anno una manifestazione capace di coinvolgere associazioni, società sportive, bambini, ragazzi e famiglie. Oggi, sabato 3 ottobre, e domani, domenica 4, cittadini e visitatori avranno l’opportunità di conoscere da vicino tante discipline diverse, incontrare le realtà sportive del territorio e, soprattutto, provare nuove attività. Iniziative come questa hanno un valore importante perché animano il centro cittadino, creano occasioni di incontro e contribuiscono a diffondere una cultura dello sport fondata su benessere, condivisione, impegno e rispetto. Attraverso le fondamentali risorse del Fondo Sociale Europeo, da anni, promuoviamo il bando ‘Dote Sport’ che, di fatto, ha lo stesso intento dell’evento odierno ovvero quello di avvicinare i giovani allo sport e aiuta loro e le loro famiglie supportando i costi dell’attività. Regione Liguria continuerà a sostenere e valorizzare queste realtà, che rappresentano una risorsa preziosa per le nostre comunità”.

Il bilancio del sindaco Cristiano Za Garibaldi

Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Diano Marina per l’ampia adesione e il coinvolgimento del tessuto locale:

“Con l’apertura della seconda edizione di Sportivamente – Feel the Move, Diano Marina si conferma una città capace di promuovere lo sport, la partecipazione e la valorizzazione del territorio e dell’attività outdoor come valore aggiunto. Con oltre 30 associazioni sportive coinvolte e più di 25 discipline presentate, la manifestazione propone in appena due giornate oltre 70 appuntamenti, distribuiti tra il centro cittadino, piazza Martiri della Libertà e il lungomare. Sono numeri importanti, che testimoniano la ricchezza del tessuto associativo dianese e la capacità dell’evento di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino le realtà sportive del territorio e di provare nuove discipline. Ringrazio Regione Liguria, CONI, tutte le associazioni sportive, gli organizzatori, gli uffici comunali e i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante appuntamento autunnale”.