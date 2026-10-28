Preghiera, musica, testimonianze, danza e adorazione eucaristica saranno il cuore pulsante di “Scintille di luce”, l’inedita Veglia dei Santi promossa dalla Pastorale Giovanile Diocesana in programma sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 21.30, in piazza Duomo a Tortona. L’iniziativa, animata dalla presenza del Vescovo Monsignor Guido Marini, costituisce la prima tappa ufficiale del percorso di preghiera 2026-2027 dedicato alle nuove generazioni. Una notte concepita come momento di autentica luce e condivisione per riscoprire il contatto con la dimensione spirituale attraverso le vite dei Santi patroni della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul, culminando con l’adorazione notturna in Cattedrale prolungata fino alle due del mattino.

I Santi patroni della GMG 2027 e le testimonianze dei giovani

Attraverso i racconti e gli interventi animati dai ragazzi della Pastorale Giovanile, i presenti approfondiranno le figure e l’eredità spirituale dei cinque Santi scelti come patroni ufficiali della Giornata Mondiale della Gioventù 2027, prevista a Seul nell’agosto del prossimo anno:

San Giovanni Paolo II;

Sant’Andrea Kim Taegon;

Santa Francesca Saverio Cabrini;

Santa Giuseppina Bakhita;

San Carlo Acutis.

Le loro testimonianze rappresenteranno vere e proprie “scintille di luce”, modelli ed esempi luminosi di fede chiamati ad accompagnare concretamente i giovani nel cammino quotidiano in vista dell’appuntamento mondiale in Corea del Sud.

Musica d’autore con gli Stream of Conscious Wave e danza

Ad arricchire la serata, accanto ai momenti di preghiera, danza e narrazione, sarà la colonna sonora curata dalla formazione musicale degli Stream of Conscious Wave, composta da:

Alessandro e Andrea Imelio alla voce e al basso elettrico;

Andrea Negruzzo al pianoforte.

Il gruppo interpreterà celebri brani del panorama cantautorale italiano, attingendo alle produzioni di Renato Zero, Franco Battiato, Roberto Vecchioni, Angelo Branduardi e Giuni Russo per far emergere i contenuti spirituali e i messaggi di riflessione racchiusi nei loro testi.

Adorazione notturna in Cattedrale e contatti utili

Al termine della prima parte dell’incontro sul sagrato, la veglia si sposterà all’interno del Duomo (dove l’intero evento troverà riparo anche in caso di maltempo):

l’adorazione eucaristica solenne proseguirà fino alle ore 2.00 di notte;

per maggiori dettagli e informazioni sono a disposizione i numeri telefonici 339 7572958 e 334 8454510;

è possibile inoltre scrivere all’indirizzo email: pastoralegiovaniletortona@gmail.com