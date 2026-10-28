Scatterà venerdì 30 ottobre a Diano Marina la campagna annuale di controlli rivolta a tutte le utenze iscritte all’Albo comunale dei compostatori, un monitoraggio programmato per verificare la corretta gestione del rifiuto organico e la reale applicazione delle buone pratiche ambientali sul territorio. L’iniziativa dell’Amministrazione comunale intende valorizzare i cittadini virtuosi che producono fertilizzante naturale dagli scarti di cucina e giardino beneficiando della riduzione sulla TARI, accertando al contempo il rispetto delle regole: l’eventuale esito negativo delle ispezioni comporterà infatti la decadenza immediata dai benefici fiscali, la cancellazione dall’Albo e il ritiro della compostiera in dotazione.

Le modalità dei sopralluoghi e cosa viene controllato

Le verifiche sul campo saranno eseguite direttamente dagli operatori incaricati della ditta ECOLEN SRL, secondo quanto stabilito dalla Determinazione n. 1003 del 14 ottobre 2026. Gli ispettori effettueranno sopralluoghi mirati presso le abitazioni per accertare:

la presenza materiale della compostiera o della concimaia dichiarata all’atto dell’iscrizione;

lo stato generale di manutenzione e conservazione della struttura;

l’effettivo, costante e corretto utilizzo della compostiera da parte del nucleo familiare.

Il Comune ricorda a tutti gli iscritti l’obbligo di consentire l’accesso al personale addetto nell’area in cui si trova il contenitore. È inoltre necessario comunicare tempestivamente all’Ufficio Ambiente (inviando un’email a ecologia@comune.dianomarina.im.it) ogni variazione intervenuta, come l’eventuale cessazione dell’attività di compostaggio, il cambio di residenza o indirizzo e le modifiche nella composizione della famiglia. L’esito negativo della verifica o l’accertato mancato utilizzo si tradurranno nella cancellazione immediata dall’elenco, nel ritiro del contenitore e nella revoca dello sconto sulla tassa rifiuti.

Le regole per un compost di qualità

Per garantire una corretta decomposizione biologica e ottenere un fertilizzante naturale idoneo per orti, fioriere e giardini, il processo deve essere seguito con regolarità. Le indicazioni per un corretto conferimento prevedono:

Cosa inserire: scarti naturali e organici derivanti esclusivamente dalla cucina e dalla cura del giardino;

scarti naturali e organici derivanti esclusivamente dalla cucina e dalla cura del giardino; Cosa non inserire: plastica, metalli, carta e riviste patinate, tessuti o ceneri derivanti da carbone sintetico.

Tutte le norme di dettaglio e il regolamento del progetto di compostaggio domestico sono consultabili online all’indirizzo web: https://www.comune.dianomarina.im.it/sites/default/files/2025-05/regolamento_progetto_di_compostaggio_domestico.pdf

Come aderire all’Albo: scadenze e modulistica

I residenti e le utenze che desiderano iniziare la pratica del compostaggio domestico e beneficiare delle relative agevolazioni possono scaricare la documentazione dal sito istituzionale del Comune al link: https://www.comune.dianomarina.im.it/amministrazione/documenti/modulistica/modulistica-compostaggio-domestico, dove è disponibile anche la richiesta per ricevere la compostiera in comodato.

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere trasmesse entro la scadenza del 31 ottobre di ogni anno, allegando la copia non autenticata di un documento di riconoscimento, attraverso due canali:

all’Ufficio Ambiente del Comune di Diano Marina via email all’indirizzo: protocollo@comune.dianomarina.im.it

a IREN AMBIENTE S.p.A. all’indirizzo email: igieneurbana.golfo@egea.it