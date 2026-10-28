Un gesto d’amore e profonda solidarietà capace di trasformare il dolore per una scomparsa prematura in una concreta testimonianza di speranza per il futuro. In ricordo di Elena, scomparsa a soli 21 anni, l’associazione Ave Nahele insieme agli amici di Valenza e della famiglia ha donato dieci culle e un lettino termico alla Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria. La dotazione, destinata al reparto diretto da Alberto Ricotti, consentirà di potenziare l’accoglienza e le cure dei piccoli pazienti fin dai loro primi istanti di vita, mantenendo viva la gioia e l’entusiasmo della giovane attraverso il supporto a nuove esistenze.

Il dono in memoria di Elena: amore che accompagna la vita

Elena era una ragazza piena di entusiasmo, sogni e autentica gioia di vivere, la cui perdita a soli 21 anni ha lasciato un vuoto profondo tra i familiari e quanti hanno condiviso il suo cammino. Da questa sofferenza è nata la volontà condivisa di realizzare qualcosa di tangibile, trasformando il ricordo in un sostegno reale per la comunità e indirizzando le energie verso un dono capace di affiancare la nascita e la crescita dei più piccoli.

Un supporto per le cure e per i piccoli pazienti

La scelta di destinare le attrezzature alla Neonatologia dell’IRCCS alessandrino racchiude un alto valore simbolico e assistenziale. Il reparto è lo spazio in cui ogni giorno si accolgono nuove vite tra forti emozioni, ma costituisce anche il luogo in cui tanti neonati e i loro genitori devono affrontare passaggi delicati, segnati dall’ansia e dall’attesa delle cure.

I presidi consegnati rappresentano un aiuto materiale di rilievo per l’attività dei sanitari:

dieci culle dedicate al comfort e alla degenza sicura dei piccoli appena nati;

un lettino termico fondamentale per l’assistenza clinica e la termoregolazione dei neonati più fragili;

un sostegno concreto per agevolare il lavoro quotidiano dell’équipe medica e infermieristica guidata da Alberto Ricotti.

La vicinanza della comunità e degli amici di Valenza

L’iniziativa mette in luce la forza della solidarietà territoriale e la vicinanza tra la cittadinanza e le strutture ospedaliere dell’Istituto. Un ringraziamento sentito è andato all’associazione Ave Nahele e al gruppo di amici di Valenza, che con sensibilità e affetto costante hanno accompagnato la famiglia di Elena, permettendo di concretizzare un progetto il cui significato va ben oltre il valore delle apparecchiature.

La memoria di Elena continuerà a camminare insieme a ogni nuova nascita, a ogni primo abbraccio e a tutte le storie che prenderanno avvio all’interno della Neonatologia.

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