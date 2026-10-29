Il suggestivo borgo di Diano Castello si prepara ad accogliere la notte più magica e spaventosa dell’anno con una grande festa all’insegna dello slogan “Un tuffo nella storia a due passi dal mare”. Sabato 31 ottobre 2026, a partire dal tardo pomeriggio, le vie del centro storico si animeranno con un ricco cartellone di appuntamenti curato dalla direzione artistica di Carmine Esposito, offrendo spettacoli dal vivo, musica, golose proposte gastronomiche di street food e attrazioni dedicate a tutte le fasce d’età. Il momento culminante della manifestazione prenderà vita sul palco di piazza Giudice con il travolgente “Millennials Night Show”, supportato da un comodo servizio navetta gratuito predisposto per garantire un afflusso agevole e sicuro.

Spettacoli, street food e concerti: il programma della serata

L’evento proporrà un crescendo di intrattenimento per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori fin dalle prime ore della sera, con stand gastronomici attivi lungo tutto il percorso:

dalle ore 18:00: inizio ufficiale dei festeggiamenti con le animazioni e l’intrattenimento di “FM Spettacoli”;

dalle ore 20:00: spazio alle note dal vivo con le sessioni di “Live Music”;

alle ore 22:00: in piazza Giudice riflettori puntati sull’atteso appuntamento con il “Millennials Night Show”.

Servizio navetta gratuito e gestione della viabilità

Per agevolare l’accesso al borgo storico ed evitare criticità legate al traffico e alla ricerca del parcheggio, l’organizzazione ha istituito un comodo collegamento logistico:

servizio di navetta totalmente gratuito a disposizione di tutto il pubblico;

tratta di collegamento continuo tra il Parcheggio 4 Strade e il cuore della festa;

orario di funzionamento continuativo a partire dalle ore 17:30 fino alle ore 00:30.