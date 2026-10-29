Pomeriggio all’insegna della creatività, del divertimento e della magia del brivido per i più piccoli a Cervo, pronti a festeggiare insieme la ricorrenza più spaventosa dell’anno. Sabato 31 ottobre 2026, a partire dalle ore 16:30, il Parco Ludico Villaggio dei Fiori di via Giovanni Elena farà da cornice alla speciale “Festa di Halloween”, appuntamento promosso dall’Amministrazione Comunale di Cervo con l’animazione di We Love Cervo!. L’iniziativa, pensata su misura per la fascia d’età dai 4 ai 10 anni, offrirà ai partecipanti un ambiente protetto e stimolante in cui realizzare costumi originali e cimentarsi in un laboratorio teatrale a tema.

Creatività, maschere artigianali e il laboratorio teatrale

Il cuore della manifestazione sarà dedicato alle attività manuali ed espressive, strutturate per coinvolgere attivamente i giovani partecipanti:

Crea la tua maschera: uno spazio dedicato dove i bambini potranno dare libero sfogo alla fantasia, ideando e realizzando in modo artigianale il proprio spaventoso travestimento di Halloween;

uno spazio dedicato dove i bambini potranno dare libero sfogo alla fantasia, ideando e realizzando in modo artigianale il proprio spaventoso travestimento di Halloween; Monster Lab: un coinvolgente laboratorio artistico e teatrale curato e condotto da Francesca Verga, studiato per guidare i piccoli partecipanti in un’esperienza creativa a tema “mostruoso”.

Un appuntamento per le famiglie e i contatti utili

L’iniziativa offre alle famiglie l’opportunità di far vivere ai propri figli l’atmosfera della festa all’interno dell’area attrezzata del borgo:

Data e ora: sabato 31 ottobre 2026, a partire dalle ore 16:30;

sabato 31 ottobre 2026, a partire dalle ore 16:30; Luogo: Parco Ludico Villaggio dei Fiori, via Giovanni Elena, Cervo;

Parco Ludico Villaggio dei Fiori, via Giovanni Elena, Cervo; Destinatari: bambini dai 4 ai 10 anni;

bambini dai 4 ai 10 anni; Informazioni e contatti: per richiedere maggiori dettagli sull’organizzazione dell’evento e sulle attività è attivo il numero di telefono +39 339 386 274 92.