Il Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure si prepara a vivere un mese di ottobre di grande richiamo, ampliando il proprio cartellone con due nuovi appuntamenti all’insegna della musica dal vivo, dello spettacolo e della comicità d’autore. Il prestigioso palcoscenico cittadino di via Nicolò Girardengo accoglierà prima il talento comunicativo del musicista e divulgatore Pietro Morello nell’ambito del Festival delle Conoscenze 2026, per poi dare spazio all’attesissimo ritorno a casa del celebre imitatore novese Claudio Lauretta con il suo acclamato show teatrale. Due serate pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo attraverso linguaggi artistici che fondono riflessione, energia e divertimento.

Pietro Morello apre le danze con “Musicalmente – Workshop”

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 15 ottobre alle ore 21:00 con Pietro Morello, protagonista di Musicalmente – Workshop, iniziativa inserita nel contesto del Festival delle Conoscenze 2026 e sviluppata in stretta sinergia con la Fondazione ACOS per la Cultura. Musicista, performer e divulgatore tra i più seguiti e amati dal pubblico, Morello porterà sul palco una formula originale che intreccia intrattenimento e approfondimento formativo. Lo spettacolo trasforma la musica in un autentico strumento di espressione, condivisione e crescita individuale, consentendo agli spettatori di avvicinarsi all’universo delle note in modo diretto, partecipato e privo di formalismi.

Il ritorno a Novi Ligure di Claudio Lauretta con “Nei loro panni”

Sabato 24 ottobre, sempre alle ore 21:00, i riflettori si accenderanno su Claudio Lauretta, artista novese doc affermatosi come protagonista di primo piano dell’intrattenimento radiotelevisivo e teatrale su scala nazionale. In scena con Nei loro panni, Lauretta darà vita a una vorticosa carrellata di volti, voci e caricature dei personaggi più noti della televisione, dello spettacolo e della cronaca odierna. Lo spettacolo unisce satira tagliente, improvvisazione e musica dal vivo grazie alla presenza sul palco della IMITABAND.

La squadra artistica e produttiva dello show comprende:

la IMITABAND, formata dai musicisti Sandro Piccolo, Egidio Perduca, Mauro Isetti e Paolo Facco;

la consulenza musicale curata da Sonic Factory;

i costumi di scena realizzati da Cinzia Bianchi – Il Paradiso del Cucito;

la produzione firmata da Bravi bene bis Spettacoli Pro.

Riportare Claudio Lauretta nella sua città d’origine rappresenta per la direzione del Marenco una scelta simbolica volta a celebrare il legame tra il teatro e le eccellenze artistiche nate e cresciute sul territorio.

Sostegno alla cultura e informazioni su biglietti e prevendite

La realizzazione della rassegna è resa possibile dal supporto e dalla collaborazione di ACOS, Banca Passadore e Novi Cioccolato, partner che affiancano il teatro cittadino nella promozione dello spettacolo dal vivo come motore di aggregazione e coesione per l’intera comunità novese.

Di seguito tutti i dettagli per le prenotazioni e l’acquisto dei biglietti:

Canale online: circuito www.vivaticket.it;

circuito www.vivaticket.it; Botteghino: biglietteria del Teatro Marenco aperta ogni martedì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00;

biglietteria del Teatro Marenco aperta ogni martedì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00; Sede: Teatro Romualdo Marenco, via Nicolò Girardengo 48, Novi Ligure;

Teatro Romualdo Marenco, via Nicolò Girardengo 48, Novi Ligure; Contatto telefonico: 347 7360627;

347 7360627; Posta elettronica: biglietteria.teatromarenco@gmail.com;

biglietteria.teatromarenco@gmail.com; Sito internet: www.teatroromualdomarenco.it.

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