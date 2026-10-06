Una mattinata su due ruote all’insegna della mobilità sostenibile, della bellezza paesaggistica e della memoria storica locale: è l’iniziativa congiunta promossa da FIAB Tortona – Sezione Malabrocca (di FIAB Monferrato) e dalla Delegazione FAI di Tortona per domenica 11 ottobre. La pedalata condurrà i partecipanti da Tortona fino a Casalnoceto, dove sarà possibile esplorare l’affascinante complesso del Rosano accompagnati dalle spiegazioni degli studenti delle scuole superiori tortonesi, appositamente preparati come giovani ciceroni FAI. Un’opportunità ideale per vivere il territorio con ritmo lento e consapevole, riscoprendo le vicende secolari degli Spinola e tesori artistici custoditi a pochi chilometri dalla città.

Il programma, i percorsi e gli orari della pedalata

La gita su due ruote collegherà Tortona alla vicina pianura di Casalnoceto con una tabella di marcia studiata per consentire a tutti un’esperienza piacevole e accessibile:

Ritrovo: domenica 11 ottobre alle ore 9:15 presso il piazzale della stazione ferroviaria di Tortona;

domenica 11 ottobre alle ore 9:15 presso il piazzale della stazione ferroviaria di Tortona; Partenza: ore 9:30 con direzione Casalnoceto attraverso strade secondarie;

ore 9:30 con direzione Casalnoceto attraverso strade secondarie; Arrivo e visita: sosta nella frazione di Rosano e visita guidata guidata dai giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Tortona;

sosta nella frazione di Rosano e visita guidata guidata dai giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Tortona; Rientro: pedalata di ritorno verso Tortona con conclusione definitiva dell’evento prevista entro le ore 13:00.

I tesori del Rosano tra arte e la figura di Ambrogio Spinola

La frazione di Rosano rappresenta una gemma del Tortonese dalle radici storiche profonde, legata a doppio filo alla nobile casata degli Spinola e in particolare ad Ambrogio Spinola, celebre protagonista della storia europea del Seicento.

Il percorso guidato permetterà di ammirare:

la chiesa seicentesca, commissionata dal figlio Filippo Spinola per ospitare le spoglie del padre;

i preziosi altari in marmo policromo;

la pregevole pala d’altare del Cinquecento e un antico affresco custoditi all’interno dell’edificio;

la memoria legata alla storica produzione del gualdo, la pianta da cui si estraeva il pigmento blu che costituì a lungo una delle risorse economiche più rilevanti del comprensorio.

Modalità di partecipazione e iscrizioni

L’evento è aperto sia ai tesserati dell’associazione sia ai semplici appassionati e simpatizzanti. Per prendere parte alla gita è richiesta l’iscrizione preventiva tramite l’apposito modulo disponibile online, mentre le quote di partecipazione verranno raccolte direttamente al punto di partenza.

La pedalata prenderà il via con un numero minimo di 5 iscritti e, in caso di condizioni meteo avverse, la manifestazione verrà annullata.

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