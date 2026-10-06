Diano Marina si conferma capitale dell’incontro tra culture grazie allo straordinario successo del World Folklore Festival 2026, la prestigiosa kermesse internazionale giunta alla sua nona edizione che ha riempito di suoni, colori e danze tradizionali le vie del centro e la suggestiva cornice del Molo delle Tartarughe. L’evento, promosso in sinergia con Liguria Travel Tourist Agency e con The Academy of Applied Studies Belgrade – The College of Tourism Department, ha regalato a residenti e turisti un vero e proprio giro del mondo attraverso le esibizioni di delegazioni popolari provenienti da molteplici continenti. Dopo l’entusiasmo della prima giornata, la manifestazione è pronta a fare il bis sabato 10 ottobre con una nuova parata e lo spettacolo conclusivo che darà l’arrivederci alla decima edizione del 2027.

Il successo della parata e le delegazioni internazionali

La festa ha preso vita nel pomeriggio con la spettacolare sfilata partita alle ore 15:00 tra le vie del centro cittadino, culminata alle 16:00 sul palco del Molo delle Tartarughe davanti a una numerosa platea. Immancabile anche il solenne momento istituzionale dello scambio dei doni tra l’Amministrazione e i gruppi ospiti, ospitato all’interno della sala consigliare del palazzo municipale in piazza Martiri della Libertà.

Sul palco e per le strade si sono alternati artisti e formazioni di altissimo profilo:

il Ballet Folklorico Ka’rea dal Messico;

la tradizione slovacca con DFS Juránek e CM Juránečka;

il Folklorní soubor Šumava dalla Repubblica Ceca;

la formazione Rumuni u Nemačkoj, in rappresentanza della comunità rumena in Germania;

i complessi lituani Folk Dance Group “Gintaras” e Folk Dance Group “Bengeliai”;

l’Italia, rappresentata con orgoglio dai ritmi calabresi del Gruppo folk Oreste Ventrice;

il suggestivo Mongolian Heritage Ensemble dalla Mongolia;

l’Academic Folklore Ensemble “Ivan Todorov” dalla Bulgaria;

il gruppo estone Tori folk dance group and folk-music ensemble “Palat nr 7”;

le delegazioni austriache Tanz- und Brauchtumsgruppe Altenberger Granit e Volkstanzkreis Traisen-Gölsental;

il Császta Folk Group dall’Ungheria.

Il bis di sabato 10 ottobre: orari, luoghi e nuovi gruppi

L’appuntamento con le tradizioni popolari del pianeta si rinnoverà sabato 10 ottobre con un programma altrettanto ricco e delegazioni totalmente inedite:

Ore 15:00: partenza della sfilata dei gruppi folkloristici da piazza Martiri della Libertà attraverso le vie cittadine;

partenza della sfilata dei gruppi folkloristici da piazza Martiri della Libertà attraverso le vie cittadine; Ore 16:00: inizio delle esibizioni dal vivo e delle danze scenografiche al Molo delle Tartarughe.

A calcare la scena nella seconda giornata saranno:

i gruppi Barbuk e Łokašina dalla Germania;

la Dance Caribe Performing Company dal Canada;

il Grupo Folklórico del Pueblo dagli Stati Uniti;

i cori irlandesi Latvian Choir in Ireland “eLVē” e Latvian Youth Choir in Ireland “LABKĪ”;

il Tanzverein ERATO dalla Svizzera;

il gruppo KUD VEDAR OSMIJEH dalla Croazia;

il KUD Una dalla Repubblica Srpska, in Bosnia Erzegovina.

Un caleidoscopio di musiche e abiti tradizionali che segnerà il gran finale dell’edizione 2026, dando appuntamento al 2027 per il prestigioso traguardo del decennale.