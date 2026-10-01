L’Abbazia cistercense di Rivalta Scrivia si conferma uno dei fulcri più suggestivi della vita culturale e turistica del territorio tortonese. Il Comune di Tortona ha infatti deliberato l’affidamento per la realizzazione di un nuovo evento artistico e musicale che si terrà entro la fine dell’anno nella prestigiosa cornice della Sala Capitolare. L’iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con l’Associazione Musicale Ondasonora APS di Alessandria e in sinergia con la Diocesi, punta a valorizzare il monumento medievale attraverso la promozione del turismo lento, coniugando patrimonio storico-architettonico, spiritualità e musica di qualità.

Il valore storico e artistico del complesso cistercense

Il complesso monastico di Rivalta Scrivia rappresenta uno dei tesori più significativi del Medioevo locale, oggetto negli anni di mirati interventi di recupero e tutela che hanno restituito alla comunità ambienti di eccezionale pregio:

la Sala Capitolare, rinomata per l’architettura austera e le straordinarie doti acustiche;

il chiostro recuperato e le testimonianze pittoriche custodite nelle navate;

gli ambienti delle celle e dell’antico dormitorio monastico;

una vocazione consolidata che, grazie all’intesa tra Amministrazione comunale e Diocesi, ha trasformato l’abbazia in un contenitore d’eccellenza per concerti da camera, convegni e rassegne d’arte.

La sinergia con l’Associazione Ondasonora

A seguito del positivo riscontro ottenuto dalle iniziative precedenti, il Servizio Cultura del Comune di Tortona, guidato dalla responsabile Manuela Marini, ha deciso di rinnovare la collaborazione con l’Associazione Musicale Ondasonora APS, realtà con sede ad Alessandria in via San Giovanni Bosco 35.

Il sodalizio curerà l’organizzazione e l’esecuzione di un concerto cameristico ideato su misura per valorizzare le peculiarità acustiche della Sala Capitolare, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva a contatto con la bellezza del luogo prima della conclusione dell’anno.

Cultura e turismo sostenibile per il territorio

L’operazione si inserisce nel quadro programmatico delle politiche comunali dedicate allo sviluppo del turismo sostenibile e di prossimità. La strategia dell’Ente punta a consolidare eventi coordinati e di ampio respiro capaci di attrarre visitatori attenti alle peculiarità locali, facendo leva sul patrimonio delle frazioni come volano di crescita per l’intero Tortonese.

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