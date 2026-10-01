Come ogni anno, in occasione della ricorrenza di San Francesco d’Assisi patrono degli animali, si rinnova a Tortona uno degli appuntamenti più amati e sentiti dalla cittadinanza: la tradizionale benedizione degli amici a quattro zampe e di tutti gli animali d’affezione. La cerimonia, promossa e curata dal canile comunale di Tortona con il pieno assenso dell’Amministrazione guidata dal sindaco e il parere favorevole della Polizia Municipale, si terrà nella mattinata di domenica 4 ottobre 2026 sul sagrato di piazza Duomo. Un momento speciale di festa, condivisione e rispetto per il creato che richiamerà famiglie, bambini e proprietari di animali da tutta la città.

La cerimonia promossa dal canile comunale

La manifestazione, diventata ormai una consolidata e partecipata consuetudine per la festività di San Francesco, è organizzata su specifica richiesta del Responsabile comunale del canile di Tortona. L’iniziativa consentirà ai cittadini di portare i propri fedeli compagni di vita di fronte alla cattedrale per ricevere la consueta benedizione solenne in una cornice di serenità e sicurezza, senza alcuna criticità per l’ordine pubblico come attestato anche dalla Questura di Alessandria.

Modifiche alla viabilità, divieti di sosta e transito in piazza Duomo

Per consentire il regolare svolgimento della funzione, tutelare i numerosi pedoni e proteggere gli animali presenti garantendo loro uno spazio adeguato e privo di pericoli, il Servizio Polizia Municipale del Comune di Tortona ha predisposto un’apposita ordinanza dirigenziale a firma del funzionario delegato Orazio Massimiliano Di Stefano.

I provvedimenti alla circolazione saranno validi nella fascia mattutina di domenica 4 ottobre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 12:00:

divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli specificamente addetti alla cerimonia, su quattro stalli contigui situati sul lato Duomo nei due blocchi di parcheggio presenti;

divieto di circolazione veicolare lungo la corsia centrale di piazza Duomo per l’intera durata dell’evento;

deroga al transito e alla sosta riservata esclusivamente ai mezzi di polizia, di soccorso e a quelli adibiti a pubblici servizi in caso di necessità e urgenza.

L’allestimento delle transenne e della segnaletica stradale provvisoria è affidato al Settore Lavori Pubblici del Comune di Tortona. Per ulteriori informazioni sull’atto è possibile consultare l’albo pretorio sul portale istituzionale www.comune.tortona.al.it.

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