Si preparano importanti novità sul fronte delle opere pubbliche a Tortona, con interventi mirati che interesseranno da vicino sia le frazioni sia il capoluogo. L’Amministrazione comunale ha infatti avviato un’approfondita disamina per programmare e fare il punto sui cantieri strategici attualmente in corso e sulle future opere previste in città, affiancando a queste un focus speciale interamente dedicato alle esigenze e alle manutenzioni dei borghi limitrofi. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti operativi saranno al centro della seduta della Commissione Consiliare competente, chiamata a delineare il quadro degli investimenti sul territorio tortonese.

Gli interventi nelle frazioni e i cantieri urbani

L’attenzione dell’ente municipale punta a un equilibrio costante tra centro storico, quartieri e aree periferiche. All’ordine del giorno dei lavori risalta in particolare l’analisi specifica per le frazioni tortonesi, con interventi pensati per rispondere alle richieste dei residenti.

Accanto al capitolo delle frazioni, il confronto servirà ad aggiornare lo stato di avanzamento delle principali opere avviate in città:

le opere di efficientamento e ammodernamento dell’illuminazione pubblica finanziate attraverso i fondi europei FESR;

i progetti inseriti nella misura dei finanziamenti FESR dedicati alle Strategie Urbane d’Area;

il cantiere per l’ampliamento della caserma della Polizia Municipale;

la ricognizione generale sui cantieri aperti sul territorio comunale.

La convocazione della Commissione Consiliare

Il vertice operativo è stato convocato ufficialmente dal Presidente della Commissione, Pierpaolo Cortesi. I lavori vedranno impegnati i componenti della Commissione Consiliare Lavori pubblici, Decentramento, Mobilità e Trasporti: Luca Canevaro, Cristiana Daglio, Davide Fara e Antonio Simoniello.

L’appuntamento istituzionale è programmato secondo le seguenti modalità:

Data: Giovedì 8 ottobre 2026;

Giovedì 8 ottobre 2026; Orario: Ore 17:30;

Ore 17:30; Luogo: Sala Consiglio, al primo piano del Palazzo Comunale, in Corso Alessandria 62 a Tortona;

Sala Consiglio, al primo piano del Palazzo Comunale, in Corso Alessandria 62 a Tortona; Modalità: In presenza, con possibilità di collegamento da remoto per i commissari mediante la piattaforma telematica comunale.

Alla seduta prenderanno parte, oltre ai commissari, i vertici dell’Amministrazione tra cui il Sindaco, gli Assessori competenti ai Lavori Pubblici e al Decentramento e Mobilità, la dirigenza e i tecnici del Settore Lavori Pubblici.

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