Venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 21:00 il Teatro Civico di Tortona ospiterà una speciale serata all’insegna della grande musica d’autore e della solidarietà con il concerto per beneficenza della formazione D.O.C. – Direzione Ostinata e Contraria, dal titolo “..Canzoni.. ..Droni & Padroni..”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Tortona, offrirà al pubblico un ricco e suggestivo percorso tra i capolavori dei più celebri cantautori e gruppi del panorama musicale italiano. L’intero ricavato della serata sarà devoluto a favore di due realtà associative profondamente attive nel tessuto sociale locale, l’associazione Exago e l’associazione Matteo 25, a sostegno delle rispettive attività rivolte alla comunità.

Un viaggio tra i capolavori del cantautorato italiano

Lo spettacolo proposto dai D.O.C. porterà in scena un intenso repertorio che rende omaggio ad autentiche pietre miliari della canzone italiana:

Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Edoardo Bennato e Pierangelo Bertoli;

I Nomadi, i Tazenda, Eugenio Finardi, Franco Battiato e Roberto Vecchioni;

New Trolls, Lucio Battisti, Vasco Rossi, i Modà e Francesco Guccini.

La finalità benefica a sostegno di Exago e Matteo 25

L’evento coniuga l’esperienza musicale a un forte intento di vicinanza e supporto al mondo del volontariato e dell’inclusione:

ricavato interamente devoluto alle associazioni Exago (impegnata con “Le voci dell’autismo”) e Matteo 25;

partecipazione aperta al pubblico tramite un contributo volontario a persona per finanziare e sostenere i progetti e le attività operative promosse dalle due associazioni sul territorio.

Prenotazioni, biglietteria e recapiti utili

Per partecipare alla serata e assicurarsi l’accesso in sala sono attive le modalità di prenotazione presso il teatro cittadino:

Data e ora: venerdì 16 ottobre 2026, ore 21:00;

venerdì 16 ottobre 2026, ore 21:00; Sede: Teatro Civico di Tortona;

Teatro Civico di Tortona; Prenotazioni e ritiro contromarca: presso la biglietteria del Teatro Civico per l’assegnazione del posto a sedere;

presso la biglietteria del Teatro Civico per l’assegnazione del posto a sedere; Contatti telefonici per informazioni: 0131 864488, attivo dal martedì al venerdì nella fascia oraria dalle 16:00 alle 19:00.