Domenica 18 ottobre l’Ospedale Civile dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria aprirà straordinariamente le proprie porte alla cittadinanza in occasione della 5^ Giornata Nazionale degli Ospedali Storici Italiani, promossa dall’associazione ACOSI e dedicata quest’anno al tema “Beni Culturali e Salute negli Ospedali storici”. A partire dalle ore 16:00, la sede di via Venezia 16 diventerà lo scenario di un suggestivo percorso pubblico volto a svelare e valorizzare il prezioso patrimonio storico, artistico, archivistico e librario custodito all’interno della struttura sanitaria. Un’opportunità preziosa per riscoprire il nosocomo non soltanto come luogo di assistenza e cura, ma come punto di riferimento culturale e identitario profondamente legato alle radici della comunità alessandrina.

Il programma del pomeriggio: visite guidate, cinquecentine e concerto

L’iniziativa, completamente a ingresso libero e aperta a tutti i cittadini, prevede un ricco programma di appuntamenti concentrati nel pomeriggio:

ritrovo fissato alle ore 16:00 presso l’atrio principale dell’ospedale di via Venezia 16 per la partenza della visita guidata alla scoperta delle testimonianze storico-artistiche dell’edificio;

apertura della mostra libraria intitolata “La cura tra le pagine. Libri antichi e storia della medicina nell’ospedale storico”, realizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica di Alessandria;

esposizione esclusiva di rare cinquecentine e volumi antichi appartenenti al fondo della Biblioteca storica dell’IRCCS AOU AL, visitabile fino alle ore 18:00;

esibizione musicale dal vivo con un concerto per flauto e chitarra eseguito dalle musiciste Irene Ferreira Corchero e Chiara Angelini, allieve del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

Cultura, memoria e salute: il valore della rete ACOSI

L’adesione alla Giornata Nazionale promossa da ACOSI evidenzia la volontà dell’IRCCS AOU di Alessandria di tutelare e rendere fruibili tesori documentari e artistici che testimoniano come l’evoluzione della scienza medica si sia costantemente intrecciata con le vicende civiche, sociali e umane del territorio. La storia dell’ospedale rappresenta un bene condiviso che appartiene all’intera collettività locale, raccontando secoli di progresso scientifico, solidarietà e cura della persona.

Informazioni e contatti utili

Per ricevere ulteriori dettagli sull’evento e sulle collezioni storiche è possibile fare riferimento ai recapiti del presidio:

Sede: Ospedale Civile di Alessandria, via Venezia 16;

Ospedale Civile di Alessandria, via Venezia 16; Orario: domenica 18 ottobre dalle ore 16:00 alle 18:00;

domenica 18 ottobre dalle ore 16:00 alle 18:00; Ingresso: libero;

libero; Telefono: 0131 206469 (Centro Documentazione – Biblioteca Biomedica);

0131 206469 (Centro Documentazione – Biblioteca Biomedica); Email: centrodocumentazione@ospedale.al.it.