Venerdì 16 ottobre alle ore 18 il Teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi a Imperia ospiterà un atteso evento culturale che vedrà protagonista Michela Marzano, filosofa e saggista tra le più autorevoli del panorama contemporaneo, per la presentazione della sua ultima opera narrativa e saggistica intitolata “Qualcosa che brilla” (edita da Rizzoli). L’incontro, condotto dalla docente di storia e filosofia Giampiera Lupi e promosso dalle associazioni ApertaMente Imperia e Genitori Attivi con il patrocinio del Comune di Imperia, offrirà al pubblico uno spazio di profonda riflessione sulla condizione, le fragilità e il potenziale di riscatto delle nuove generazioni, esplorando la capacità di scorgere punti di luce anche nei momenti di maggiore oscurità.

L’autrice: tra filosofia morale, impegno civile e scrittura

La presenza di Michela Marzano porta a Imperia una delle voci più attente e lucide sui dilemmi etici ed esistenziali della società odierna:

filosofa e professore ordinario di Filosofia morale all’Università Paris Cité, ateneo presso il quale ricopre il ruolo di direttrice del Dipartimento di Scienze sociali;

editorialista per il quotidiano La Repubblica e autrice di numerosi saggi di grande successo editoriale;

un percorso intellettuale fondato sull’intreccio tra speculazione filosofica e ascolto delle dinamiche della vita quotidiana, delle relazioni umane e dei legami sociali;

parlamentare nella XVII legislatura tra il 2013 e il 2018, periodo in cui ha portato nelle aule istituzionali temi cardine quali i diritti umani, le questioni legate alla corporeità, l’etica relazionale e la vulnerabilità affettiva;

conduzione del dialogo a cura di Giampiera Lupi, docente di storia e filosofia presso il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane Amoretti e Artistico.

“Qualcosa che brilla”: il ritratto intimo e corale degli adolescenti

Al centro dell’appuntamento vi saranno le pagine del nuovo volume edito da Rizzoli, focalizzato sull’universo giovanile contemporaneo:

un racconto intimo e corale che entra a cuore aperto e con narrazione intensa nelle vicende degli adolescenti di oggi;

l’analisi della complessità di una generazione a cui il contesto sociale sembra aver sottratto certezze e speranze;

la valorizzazione della forza interiore, del coraggio e dell’energia vitale custoditi nei giovani, capaci di maturare, resistere, lottare e trasformare la realtà;

un invito rivolto alla collettività e agli educatori a cercare e riconoscere costantemente quegli elementi capaci di brillare anche attraverso le prove più buie.

Informazioni pratiche, attestati e contatti

La manifestazione si inserisce in una fitta rete di collaborazione territoriale a sostegno delle famiglie e della cittadinanza:

Sede dell’incontro: Teatro delle Opere Parrocchiali, via Verdi, Imperia;

Teatro delle Opere Parrocchiali, via Verdi, Imperia; Data e orario: venerdì 16 ottobre, ore 18:00;

venerdì 16 ottobre, ore 18:00; Modalità di accesso: ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili;

ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili; Organizzazione: Associazioni ApertaMente Imperia e Genitori Attivi, con il patrocinio del Comune di Imperia, la collaborazione e l’ospitalità del progetto DesTEENazione e il supporto del CSV Polis;

Associazioni ApertaMente Imperia e Genitori Attivi, con il patrocinio del Comune di Imperia, la collaborazione e l’ospitalità del progetto DesTEENazione e il supporto del CSV Polis; Attestato di partecipazione: rilasciato al termine a chiunque ne faccia esplicita richiesta;

rilasciato al termine a chiunque ne faccia esplicita richiesta; Firmacopie: sessione conclusiva con l’autrice per la firma delle copie del libro;

sessione conclusiva con l’autrice per la firma delle copie del libro; Numero telefonico per informazioni: 349 4735325.