Venerdì 16 ottobre 2026, dalle ore 18:00 alle 19:15, la Sala Don Piana delle Opere Parrocchiali di Diano Marina ospiterà il minicorso gratuito per genitori intitolato “Crescere dritti e sicuri di sé”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Profamilia – Consultorio Diocesano di ispirazione cristiana con il supporto del CSV Polis e la collaborazione dello Studio Chinesiologico Dinamica, intende fornire strumenti concreti alle famiglie per comprendere l’importanza delle abitudini posturali nei bambini e nei ragazzi, spesso sottoposti a molte ore seduti a scuola o davanti agli schermi. Guidato dal dottor Alessandro Sciandini, chinesiologo e pedagogista, l’appuntamento offrirà spunti operativi per accompagnare i figli verso un uso naturale e consapevole del proprio corpo, migliorandone benessere e sicurezza.

Consapevolezza corporea e postura naturale nella vita quotidiana

L’incontro intende superare il classico concetto di “stare con la schiena dritta”, puntando a una comprensione funzionale e spontanea della motricità:

riconoscere tempestivamente le abitudini e gli atteggiamenti posturali scorretti assunti da bambini e ragazzi;

comprendere il valore del recupero di una postura naturale sin dai primi anni di sviluppo;

stimolare una maggiore consapevolezza del proprio corpo nella routine quotidiana;

favorire nei più giovani sicurezza e capacità di attenzione nei gesti di tutti i giorni;

adottare piccoli accorgimenti pratici a scuola, a casa e nei momenti di studio o svago.

La guida del dottor Sciandini e il metodo Naturopostura

Il momento formativo sarà condotto da una figura specializzata nella cura del movimento e della crescita educativa:

conduzione affidata al dottor Alessandro Sciandini, chinesiologo, pedagogista e ideatore del metodo Naturopostura®;

apporto specialistico dello Studio Chinesiologico Dinamica di Diano Marina;

momento di confronto e approfondimento per aiutare i genitori a motivare i propri figli al rispetto e alla cura del corpo.

Sede, orari, modalità di accesso e contatti utili

L’evento è aperto a tutti gli interessati e mette a disposizione canali dedicati per informazioni e adesioni:

Data e orario: venerdì 16 ottobre 2026, dalle ore 18:00 alle ore 19:15;

venerdì 16 ottobre 2026, dalle ore 18:00 alle ore 19:15; Luogo: Sala Don Piana – Opere Parrocchiali, via Lombardi e Rossignoli 37, Diano Marina;

Sala Don Piana – Opere Parrocchiali, via Lombardi e Rossignoli 37, Diano Marina; Partecipazione: gratuita, con iscrizione consigliata ma non obbligatoria;

gratuita, con iscrizione consigliata ma non obbligatoria; Telefono: 0183 297677, attivo negli orari 8:30–11:30 e 16:00–18:00;

0183 297677, attivo negli orari 8:30–11:30 e 16:00–18:00; Email: associazioneprofamiliaimperia@gmail.com;

associazioneprofamiliaimperia@gmail.com; Sito internet: www.associazioneprofamilia.it.

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