L’Amministrazione Comunale di Tortona si prepara a riaccendere la magia delle festività confermando l’installazione delle tradizionali luminarie e degli addobbi natalizi nelle vie del centro e nelle frazioni cittadine per l’anno 2026. Con l’obiettivo di attrarre visitatori e supportare concretamente il tessuto commerciale urbano senza gravare sulle tasche degli esercenti locali, l’Ente ha formalmente affidato il servizio di allestimento. Il progetto, ideato per rivitalizzare la città durante il periodo delle feste, sarà finanziato da un mix di risorse comunali, sponsor privati e un sostanzioso contributo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Sostegno al commercio e dettagli dell’affidamento

Il progetto di illuminazione natalizia è stato concepito dall’Amministrazione come uno strumento strategico a supporto del Distretto Urbano del Commercio (DUC). La volontà è quella di sollevare completamente i negozianti dall’onere di contribuire alle spese, facendosi carico integralmente delle installazioni per ricreare un clima di festa attrattivo per i clienti.

A seguito delle procedure sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il servizio è stato assegnato agli specialisti del settore:

l’appalto è stato vinto dalla ditta Lightitalia S.R.L., azienda con sede in via Campoligure 10 a Genova, nota per la comprovata esperienza in numerosi comuni italiani;

l’operazione di abbellimento non riguarderà solo il centro storico, ma si estenderà capillarmente coinvolgendo anche sei frazioni del territorio tortonese;

l’intero iter burocratico e di affidamento è stato supervisionato dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, Corrado Ernesto D’Andrea.

Il quadro economico: tutti i costi e i contributi

Come previsto dalla determinazione dirigenziale, l’impegno di spesa per il Natale 2026 prevede diverse voci di bilancio e importanti entrate esterne a supporto delle casse comunali:

il costo complessivo riconosciuto alla ditta Lightitalia S.R.L. ammonta a 112.240,00 euro IVA inclusa (calcolati su un’offerta di 92.000,00 euro IVA esclusa);

un decisivo intervento finanziario a fondo perduto pari a 58.000,00 euro è stato garantito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che comparteciperà così alla realizzazione del progetto;

a carico del Comune vi è inoltre il versamento di 35,00 euro a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per i diritti di vigilanza sui contratti pubblici;

la restante quota dell’investimento sarà coperta dalle risorse proprie dell’Ente e dai fondi derivanti dalle sponsorizzazioni dei privati che aderiranno all’apposito bando pubblico lanciato a settembre.