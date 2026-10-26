La dea bendata sorride alla provincia di Alessandria, regalando un momento di grande gioia a Novi Ligure. Nel corso delle estrazioni del 10eLotto di venerdì 23 e sabato 24 ottobre, il Piemonte è stato infatti teatro di una serie di fortunate giocate che hanno premiato diversi centri della regione. A spiccare è proprio il successo registrato nella città novese, dove un giocatore ha centrato una ricca combinazione vincente, arricchendo il bilancio di un fine settimana di festa per gli appassionati del gioco.

Le giocate vincenti: da Novi Ligure al resto del Piemonte

Come riportato dall’agenzia specializzata Agipronews, la fortuna si è distribuita su tre diverse province piemontesi nel corso dell’ultimo fine settimana di estrazioni, premiando i giocatori con ricchi bottini. Ecco il dettaglio delle località baciate dalla dea bendata:

Novi Ligure (Alessandria): nell’estrazione di sabato 24 ottobre, un fortunato avventore dell’esercizio situato in Piazza Falcone e Borsellino ha realizzato un colpo vincente centrando un prezioso “4”;

nell’estrazione di sabato 24 ottobre, un fortunato avventore dell’esercizio situato in Piazza Falcone e Borsellino ha realizzato un colpo vincente centrando un prezioso “4”; Venaria Reale (Torino): nella giornata di venerdì 23 ottobre, presso la ricevitoria di via Andrea Mensa, è stata registrata un’importante giocata vincente grazie a un fortunato “9”;

nella giornata di venerdì 23 ottobre, presso la ricevitoria di via Andrea Mensa, è stata registrata un’importante giocata vincente grazie a un fortunato “9”; Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola): a completare il quadro regionale è l’esercizio commerciale di corso Milano, dove sabato è stato assegnato un ulteriore premio indovinando un “6”.

Il successo nazionale del concorso

L’ultimo concorso del 10eLotto ha continuato a distribuire un’enorme mole di premi in tutta Italia, confermando il grande seguito del gioco e incrementando sensibilmente il montepremi totale delle vincite erogate a livello nazionale dall’inizio dell’anno.

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