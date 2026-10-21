Importanti novità in arrivo per i cittadini di Tortona intestatari del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali. In vista dell’imminente emissione dei bollettini, l’Amministrazione comunale adotta a partire da quest’anno un nuovo programma gestionale e invita tutti gli utenti ad aggiornare i propri dati comunicando un indirizzo di posta elettronica. L’obiettivo è accelerare e rendere più sicura la consegna dei documenti, azzerare l’invio cartaceo e offrire la possibilità di saldare quanto dovuto direttamente dal proprio smartphone tramite l’App IO, usufruendo anche di eventuali riduzioni sui costi di commissione.

Il nuovo programma gestionale e i vantaggi dell’App IO

Il Comune di Tortona rinnova le procedure amministrative legate ai servizi cimiteriali per facilitare i pagamenti:

adozione di una nuova piattaforma gestionale informatica per l’elaborazione e la spedizione dei documenti di pagamento;

ricezione immediata degli avvisi in formato telematico per consultare le comunicazioni in qualsiasi momento ed evitare disguidi postali o sprechi di carta;

integrazione con l’App IO per ricevere direttamente le notifiche di pagamento PagoPA dell’ente;

opportunità di effettuare il versamento in pochi passaggi tramite cellulare, beneficiando di una possibile riduzione dei costi di commissione rispetto ai canali tradizionali.

Come aggiornare l’utenza e trasmettere il proprio indirizzo e-mail

Per garantire il corretto recapito della documentazione digitale, i cittadini sono chiamati ad allineare la propria posizione:

trasmissione o rettifica dell’indirizzo e-mail per chi non lo avesse ancora comunicato all’ente;

aggiornamento dei dati anagrafici dell’intestatario dell’utenza;

invio delle informazioni tramite posta elettronica alla casella dedicata: lucivotive@comune.tortona.al.it.

Orari dello sportello al Palazzo Comunale e recapiti telefonici

Per andare incontro a chi non possiede strumenti informatici o necessita di chiarimenti specifici, il Comune garantisce un presidio dedicato:

Sportello in presenza: per comunicare variazioni di dati o chiedere supporto senza e-mail è possibile recarsi presso la Segreteria del Settore Lavori Pubblici, situata al secondo piano del Palazzo Comunale;

per comunicare variazioni di dati o chiedere supporto senza e-mail è possibile recarsi presso la Segreteria del Settore Lavori Pubblici, situata al secondo piano del Palazzo Comunale; Giorno e orario di apertura: ogni mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30;

ogni mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30; Contatti telefonici per informazioni: uffici comunali raggiungibili ai numeri 0131 864401 oppure 0131 864435.

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