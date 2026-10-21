La mobilità sostenibile e il divertimento dei più piccoli tornano protagonisti nel cuore di Tortona grazie al ricco calendario di iniziative promosso da FIAB Tortona – Sezione Malabrocca (di FIAB Monferrato). Da Halloween fino alle festività natalizie, la speciale Cargo Bike dell’associazione animerà le vie del centro cittadino attraverso una serie di appuntamenti gratuiti realizzati in sinergia con il commercio di vicinato e l’Associazione Nazionale Alpini, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. L’obiettivo del progetto è favorire la socialità all’aria aperta, far vivere gli spazi urbani a misura di famiglia e promuovere la cultura delle due ruote tra le nuove generazioni.

Si parte ad Halloween tra dolcetti e teatro partecipato

Il debutto della rassegna è fissato per il pomeriggio della festa più paurosa dell’anno:

Quando: sabato 31 ottobre, dalle ore 16:00 alle 19:00;

sabato 31 ottobre, dalle ore 16:00 alle 19:00; Dove: presso La Drogheria di Angelo e Maddalena, in via Emilia 240;

presso La Drogheria di Angelo e Maddalena, in via Emilia 240; Programma: distribuzione di dolcetti per tutti e momento di animazione con teatro partecipato rivolto a bambini e ragazzi;

distribuzione di dolcetti per tutti e momento di animazione con teatro partecipato rivolto a bambini e ragazzi; Collaborazione: evento nato per valorizzare l’incontro tra famiglie e botteghe di prossimità nel centro storico.

Il calendario dei tour in bicicletta tra novembre e dicembre

Nei mesi successivi la Cargo Bike accompagnerà gratuitamente i bambini fino a dodici anni lungo percorsi prestabiliti nelle vie cittadine:

Sabato 21 novembre, dalle 16:00 alle 19:00: tour pomeridiani con punto di partenza e arrivo davanti all’attività Il Vascello Veloce in corso Montebello;

tour pomeridiani con punto di partenza e arrivo davanti all’attività Il Vascello Veloce in corso Montebello; Sabato 12 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00: pedalate per i più piccoli con ritrovo e capolinea alla Drogheria di Angelo e Maddalena in via Emilia 240;

pedalate per i più piccoli con ritrovo e capolinea alla Drogheria di Angelo e Maddalena in via Emilia 240; Domenica 13 dicembre, dalle 14:00 alle 17:00: pomeriggio speciale con partenza e arrivo presso i giardini della stazione ferroviaria, realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini;

pomeriggio speciale con partenza e arrivo presso i giardini della stazione ferroviaria, realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini; Sabato 19 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00: ultimo appuntamento natalizio con partenza e rientro davanti a Il Vascello Veloce in corso Montebello;

ultimo appuntamento natalizio con partenza e rientro davanti a Il Vascello Veloce in corso Montebello; Condizioni meteo: le attività si svolgeranno interamente all’aperto e saranno pertanto subordinate al bel tempo (in caso di pioggia o maltempo potranno subire annullamenti).

Un progetto di comunità per la mobilità dolce

L’iniziativa rappresenta uno strumento concreto per vivere la città in modo ecologico e partecipato:

utilizzo della Cargo Bike entrata nella flotta di FIAB Tortona anche grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona;

valorizzazione della rete commerciale locale attraverso il coinvolgimento diretto di attività storiche come Il Vascello Veloce e La Drogheria;

impegno costante dell’associazione nel promuovere una Tortona più vivibile, sicura e accogliente per pedoni e ciclisti.

Canali informativi e contatti utili

Per seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale e verificare l’effettivo svolgimento delle tappe:

Facebook: FIAB Tortona;

FIAB Tortona; Instagram: @fiabtortona;

@fiabtortona; E-mail: fiabtortona@gmail.com.