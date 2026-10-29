Generazioni a confronto nel segno della creatività, della manualità e della tradizione: a Diano Marina riparte il progetto intergenerazionale di urban knitting promosso per il terzo anno consecutivo dal Circolo Anziani “Ada Carlotta Garibaldi”. L’iniziativa, realizzata in stretta sinergia con i volontari di Auser e Anteas e con il sostegno dell’Amministrazione comunale, coinvolgerà gratuitamente gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. A partire da lunedì 9 novembre 2026, i bambini impareranno i segreti della lavorazione all’uncinetto guidati dall’esperienza degli anziani, realizzando mattonelle di lana destinate a trasformarsi in suggestive installazioni artistiche per abbellire le vie e gli angoli più caratteristici della cittadina.

Il laboratorio settimanale, la sede e il servizio piedibus

Il percorso didattico e ricreativo prenderà il via lunedì 9 novembre 2026 e si svilupperà con cadenza settimanale, offrendo ai giovanissimi un ambiente stimolante e sicuro in cui coltivare nuove abilità:

Sede degli incontri: locali del Centro Anziani “Ada Carlotta Garibaldi”, situati in via Genova 27 a Diano Marina;

locali del Centro Anziani “Ada Carlotta Garibaldi”, situati in via Genova 27 a Diano Marina; Orario delle lezioni: ogni lunedì pomeriggio, dalle ore 17:00 alle 18:00;

ogni lunedì pomeriggio, dalle ore 17:00 alle 18:00; Partecipazione: completamente gratuita per tutti gli iscritti;

completamente gratuita per tutti gli iscritti; Servizio accompagnamento: per agevolare le famiglie e facilitare il tragitto, alle ore 16:30 è previsto l’accompagnamento dei bambini dal plesso scolastico di via Biancheri fino alla sede di via Genova, grazie al supporto dedicato di un volontario del progetto “Nonno in gamba”.

L’arte dell’uncinetto per vestire il borgo: i precedenti successi

Nel corso dei laboratori pomeridiani, le abili mani dei soci anziani guideranno i piccoli partecipanti nella creazione di colorate mattonelle di lana, che verranno successivamente assemblate e cucite per dare forma a vere e proprie opere di arredo urbano:

durante la passata edizione il lavoro congiunto ha consentito di rivestire integralmente 14 alberi lungo via Genova e il grande albero di Natale cittadino, attirando gli sguardi e le fotografie di residenti e turisti;

oltre alle decorazioni diffuse per il paese, i partecipanti hanno dato sfogo all’estro artigianale realizzando manufatti in lana come pochette e portachiavi personalizzati;

l’esperienza mira a rafforzare la memoria storica e la coesione comunitaria, consentendo ai giovani di apprendere un’arte antica e agli anziani di valorizzare il proprio bagaglio di competenze e affetti.

Iscrizioni, contatti e le dichiarazioni istituzionali

Tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte elementari hanno già ricevuto la modulistica necessaria per partecipare. I genitori interessati potranno riconsegnare i moduli debitamente compilati ai volontari presenti al Centro Anziani oppure inoltrarli tramite posta elettronica all’indirizzo del Comune: istruzione@comune.dianomarina.im.it.

A rimarcare la rilevanza civica dell’iniziativa è il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi: «Siamo lieti di sostenere ancora una volta un progetto capace di unire generazioni diverse e di rafforzare il senso di comunità. Il successo delle precedenti edizioni dimostra quanto sia importante promuovere occasioni di incontro, collaborazione e partecipazione».

Sulla stessa linea l’Assessore Sabrina Messico, che evidenzia il valore educativo dello scambio culturale: «Il progetto dell’uncinetto rappresenta un prezioso esempio di cultura condivisa. Attraverso un’attività semplice e concreta, i bambini imparano una tecnica della tradizione, mentre gli anziani diventano protagonisti attivi nella trasmissione dei propri saperi».