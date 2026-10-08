Un ponte ideale tra le colline dell’Alessandrino e il mar Ligure per aprire nuove strade formative e professionali alle nuove generazioni: nella giornata di lunedì 5 ottobre, nella prestigiosa cornice del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, è stato ufficialmente sottoscritto il Protocollo d’intesa per la promozione della cultura marinara, delle professioni dello shipping e di tutte le opportunità legate alla blue economy. L’accordo strategico, promosso dal Comune di Acqui Terme in stretta sinergia con storiche realtà associative del settore, punta a realizzare incontri, testimonianze pratiche e progetti dimostrativi per avvicinare i ragazzi a un comparto economico, sportivo e occupazionale di primo piano.

I firmatari dell’intesa al Salone Nautico

La firma del documento ha visto la partecipazione diretta dei massimi rappresentanti istituzionali e delle realtà associative di riferimento:

il Comune di Acqui Terme, rappresentato dal Sindaco Danilo Rapetti Sardo Martini;

la Lega Navale Italiana – Sezione di Savona, con il presidente Gian Luca Arameo;

l’Associazione Guardia Marina Nazionale ODV – Sezione di Savona, guidata dal presidente e insegnante nautico Antonio Castellotti;

l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Acqui Terme, con il presidente Pietro Tortello;

la presenza ufficiale di Monica Corte, delegata regionale per la Liguria della Lega Navale Italiana.

Opportunità formative, lavoro e sport: i contenuti dell’accordo

L’iniziativa ribadisce e rafforza il legame storico che unisce la comunità acquese alla fascia costiera, guardando al mare non solo come straordinario patrimonio naturale da salvaguardare, ma anche come volano di crescita civile ed economica. Il protocollo permetterà di approfondire un ventaglio completo di settori operativi:

navigazione e cantieristica navale;

logistica portuale e trasporti terrestri integrati;

sicurezza delle acque e tutela dell’ecosistema marino;

carriere professionali nel mondo dello shipping marittimo;

attività sportive, ludiche, ricreative e di volontariato praticabili durante l’intero arco dell’anno per promuovere socialità e senso civico.

Le parole del sindaco Danilo Rapetti Sardo Martini

A margine della sottoscrizione, il primo cittadino di Acqui Terme ha rimarcato l’importanza della sinergia tra entroterra e costa:

«Con questo accordo vogliamo offrire soprattutto ai più giovani l’opportunità di scoprire quanto il mare possa arricchire la vita: attraverso il lavoro e la formazione, lo sport e il tempo libero, il volontariato e l’impegno per la tutela dell’ambiente. Acqui Terme, pur nella sua identità collinare, ha sempre coltivato relazioni con i territori costieri. Oggi quel legame si rinnova in una prospettiva educativa e concreta, grazie alla competenza e alla disponibilità delle associazioni che hanno scelto di condividere con noi questo percorso».

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