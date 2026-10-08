Archeologia, scoperte e divertimento formato famiglia: sabato 10 ottobre 2026 il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina apre eccezionalmente le sue porte per l’evento “Aspettando… la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”. L’iniziativa, pensata per avvicinare i più piccoli e i loro accompagnatori al patrimonio storico cittadino, trasformerà il polo museale di Palazzo del Parco in un vero e proprio cantiere di scavo, offrendo visite a misura di bambino e un laboratorio pratico per svelare tutti i segreti del mestiere dell’archeologo.

Apertura mattutina e agevolazioni

La giornata di festa prenderà il via al mattino con un’apertura speciale degli spazi espositivi. Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 le famiglie avranno la possibilità di esplorare le sale del museo usufruendo di specifiche agevolazioni pensate per l’occasione: l’ingresso sarà infatti completamente gratuito per tutti i bambini, mentre per gli adulti accompagnatori è previsto un biglietto a tariffa ridotta.

Il laboratorio pomeridiano “Scavo anche io!”

Il momento clou dell’evento è programmato per il pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, quando prenderà vita il laboratorio didattico interattivo intitolato “SCAVO ANCHE IO!”. I giovani partecipanti e le loro famiglie avranno l’opportunità unica di mettersi alla prova sul campo, trovando risposta a domande affascinanti:

Come lavora quotidianamente un archeologo?

Cosa si può scoprire e riportare alla luce durante le operazioni di scavo?

In che modo vengono analizzati e studiati i reperti antichi ritrovati?

Contatti e prenotazioni

Tutte le iniziative in programma si svolgeranno presso la sede del Museo Civico del Lucus Bormani, situata all’interno del Palazzo del Parco in Corso Garibaldi 60 a Diano Marina (IM).

Per partecipare in modo ottimale alle attività pomeridiane, la direzione del museo fa sapere che è gradita la prenotazione al laboratorio didattico. Per richiedere ulteriori informazioni o per riservare il proprio posto è possibile contattare la struttura telefonando al numero +39 0183 497621 oppure scrivendo all’indirizzo email museodiano@istitutostudiliguri.191.it.

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