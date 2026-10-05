In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il Teatro Civico di Tortona apre le sue porte alla forza espressiva dell’arte e della condivisione con l’atteso appuntamento teatrale intitolato “Slegati”. Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 21:00 con ingresso libero, l’associazione Di.A.Psi. di Tortona (Difesa Ammalati Psichici) porterà sul prestigioso palcoscenico cittadino un’intensa azione teatrale realizzata dal gruppo “Il Bullone” sotto la sapiente regia di Donata Boggio Sola. L’iniziativa sposa appieno il tema internazionale scelto per l’anno 2026 dalla World Federation for Mental Health, trasformando il vissuto personale e il disagio in un percorso concreto di inclusione, consapevolezza e abbattimento di ogni pregiudizio.

Il teatro come relazione e racconto condiviso

Lo spettacolo si sviluppa come un atto unico dal tono comico e poetico, frutto di un approfondito percorso laboratoriale di scrittura scenica e allestimento in cui gli interpreti hanno scelto di raccontarsi senza filtri. Al centro dell’esperienza artistica de “Il Bullone” si colloca infatti il valore della relazione umana e il suo potenziale trasformativo: sul palco prendono forma narrazioni intime, passioni ed emozioni autentiche che finiscono per riflettersi negli occhi degli spettatori in un suggestivo gioco di specchi.

Sul palco del Teatro Civico si alterneranno:

Luisa Cairo;

Luisella Canegallo;

Sabrina Chilelli;

Giovanni Colucci;

Max Dal Bianco;

Fabrizio Fabiani;

Giovanna Farinola;

Maria Carla Giacobone;

Miriam Varvaro.

L’eredità di Basaglia e la missione sul territorio

La serata si richiama idealmente alla visione pionieristica dello psichiatra Franco Basaglia, che nella storica rivoluzione culturale legata agli ospedali psichiatrici promosse con forza i progetti artistici per evitare di «ridurre la malattia mentale alla sola medicalizzazione». Il teatro si conferma così, oggi come ieri, un formidabile alleato per costruire una comunità accogliente e aperta all’inclusione sociale.

Nel pieno solco del messaggio della World Federation for Mental Health per il 2026 – “Ascoltare le esperienze vissute: voci vere, veri cambiamenti” –, l’ascolto diretto di chi convive quotidianamente con la sofferenza psichica diventa un’occasione irrinunciabile per promuovere una reale crescita culturale. Un traguardo che l’associazione Di.A.Psi. persegue costantemente sul territorio tortonese grazie all’impegno sinergico dei propri volontari e dei professionisti del settore.

Informazioni e dettagli dell’appuntamento

Evento: spettacolo teatrale “Slegati”;

spettacolo teatrale “Slegati”; Promotore: associazione Di.A.Psi. di Tortona con il gruppo “Il Bullone”;

associazione Di.A.Psi. di Tortona con il gruppo “Il Bullone”; Regia: Donata Boggio Sola;

Donata Boggio Sola; Data: sabato 10 ottobre 2026;

sabato 10 ottobre 2026; Orario di inizio: ore 21:00;

ore 21:00; Luogo: Teatro Civico di Tortona;

Teatro Civico di Tortona; Modalità di accesso: ingresso libero e gratuito.