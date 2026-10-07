Il Teatro delle Scienze di Alessandria riapre ufficialmente i battenti e riprende la sua regolare programmazione domenicale a partire dall’11 ottobre 2026, accogliendo il pubblico dalle ore 15:00 alle ore 19:00. La ripartenza coincide con l’adesione all’edizione 2026 della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (FAMU), offrendo un pomeriggio dedicato alla divulgazione, alla scoperta e alla curiosità scientifica per adulti e bambini. Tra viaggi immersivi alla scoperta dello spazio profondo e percorsi guidati dedicati alle meraviglie geologiche e faunistiche del territorio alessandrino, la struttura si riconferma un punto di riferimento educativo di primo piano per l’intera comunità.

Visite guidate al Planetario con il Gruppo Astrofili Galileo

In occasione della giornata inaugurale, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, prenderanno il via le speciali visite guidate all’interno delle due principali sezioni del polo museale. Gli appassionati del cosmo potranno accomodarsi nel Planetario, annoverato tra i più moderni e tecnologicamente avanzati, capace di garantire un’esperienza visiva completamente immersiva. Ad accompagnare grandi e piccoli tra costellazioni, pianeti e segreti dell’universo saranno gli esperti del Gruppo Astrofili “Galileo” di Pecetto di Valenza, pronti a svelare le meraviglie del cielo con spiegazioni coinvolgenti e accessibili a tutti.

Il viaggio nel Museo Naturalistico tra fossili e habitat locali

Parallelamente, il personale museale di ASM Costruire Insieme guiderà i visitatori lungo l’itinerario del Museo Naturalistico, un percorso studiato per far conoscere da vicino l’evoluzione del nostro pianeta e la ricchezza ambientale locale:

la prima ala dell’esposizione propone un itinerario nel cuore della Terra, con un’accurata selezione di campioni di rocce, minerali e reperti fossili;

un dettagliato modello in scala riproduce fedelmente l’ecosistema fluviale tipico dell’Alessandrino;

la ricca vetrina ornitologica ricrea gli habitat naturali delle specie aviarie, distinguendo con precisione i comportamenti e gli ambienti diurni da quelli notturni.

Biglietti, agevolazioni e contatti utili

L’accesso alle sale prevede una tariffa agevolata pensata proprio per incentivare la presenza delle famiglie, con biglietto ridotto per gli adulti e ingresso totalmente gratuito per i bambini fino agli 11 anni di età.

Per informazioni e dettagli organizzativi sulle attività è possibile contattare l’indirizzo email: serviziculturali.0220@asmcostruireinsieme.it.

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