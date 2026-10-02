Il Direttivo provinciale della Lega di Imperia si è riunito per tracciare il punto sulla situazione politica e organizzativa del partito e programmare le future iniziative sul territorio in vista della fase congressuale nazionale. Nel corso dell’incontro, il commissario provinciale Armando Biasi ha annunciato un deciso rafforzamento della squadra con la nomina di nuovi commissari cittadini e territoriali tra Bordighera, Sanremo e la Val Nervia, oltre a specifiche deleghe su lavoro ed economia. L’obiettivo dichiarato dall’organismo provinciale è consolidare il coordinamento istituzionale a ogni livello e convocare nelle prossime settimane un’assemblea plenaria con tutti gli iscritti.

La strategia di Biasi: ascolto dei Comuni e sinergia istituzionale

Il percorso delineato dal commissario provinciale mira a tradurre l’azione politica in risposte operative per le diverse comunità locali: «Stiamo attraversando una fase importante, a livello nazionale così come sui nostri territori. Ogni momento di transizione richiede riflessione, strategia e soprattutto capacità di trasformare le idee in azioni concrete. Per questo abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente il Direttivo provinciale, con l’obiettivo di dare risposte sempre più puntuali ai nostri amministratori, ai nostri iscritti e soprattutto ai cittadini».

In attesa del Congresso nazionale straordinario, il partito convocherà a breve un’assemblea provinciale degli iscritti per definire i passaggi organizzativi che caratterizzeranno il mese di ottobre. Una linea fondata sul dialogo continuo con gli eletti e i rappresentanti di riferimento: «Dal momento della mia nomina a commissario provinciale ho indicato come priorità l’ascolto dei territori. Il mio compito è comprendere le esigenze e le specificità di ogni Comune, anche per individuare l’assetto organizzativo più efficace nelle diverse realtà della nostra provincia. In questo percorso poter contare sull’esperienza dell’ex segretario provinciale Antonio Federico, dell’assessore regionale Alessandro Piana, del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e dei tanti amministratori ed eletti della nostra provincia rappresenta certamente un valore importante».

Una presenza capillare che, nelle intenzioni dei vertici, deve integrarsi strettamente con il tessuto produttivo e sociale: «Non serve impegnarsi negli slogan, ma occorre trasformare le nostre proposte in azioni concrete sui temi realmente importanti per la provincia. Dobbiamo creare un coordinamento sempre più efficace tra Regione, Provincia e Comuni, senza dimenticare il confronto e la collaborazione con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le Forze dell’Ordine, il Terzo Settore e tutte quelle realtà che ogni giorno sono al fianco dei cittadini».

Tutti i nuovi incarichi assegnati nel Direttivo provinciale

Per dare piena attuazione al nuovo assetto organizzativo, sono state ufficializzate le nomine operative nelle principali realtà del Ponente ligure:

Roberto Piacentini: commissario cittadino di Bordighera;

commissario cittadino di Bordighera; Davide Grimaldi: commissario territoriale per l’area Val Nervia–Vallecrosia;

commissario territoriale per l’area Val Nervia–Vallecrosia; Andrea Bonfà: commissario cittadino di Sanremo;

commissario cittadino di Sanremo; Stefano Isaia: componente del Direttivo provinciale con delega specifica alle politiche del lavoro e ai rapporti con le organizzazioni sindacali;

componente del Direttivo provinciale con delega specifica alle politiche del lavoro e ai rapporti con le organizzazioni sindacali; Mattia Arnaldi: componente del Direttivo provinciale con delega ai rapporti con il mondo produttivo e allo sviluppo economico.

Nell’architettura del movimento restano centrali il presidio e l’attività svolta dalle segreterie e dai direttivi territoriali di Ventimiglia e Imperia, affiancati dal lavoro quotidiano degli amministratori, dei militanti e di tutti gli iscritti attivi nei vari Comuni della provincia.