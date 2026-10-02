La tradizionale festività di Santa Croce a Tortona sarà notevolmente anticipata nel 2027 rispetto alla consuetudine, aprendo i festeggiamenti fin dal primissimo giorno del mese. La decisione è stata formalizzata dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco Federico Chiodi, che ha fissato ufficialmente lo svolgimento della ricorrenza nei giorni di sabato 1, domenica 2 e lunedì 3 maggio 2027. La variazione sul calendario si è resa necessaria per evitare la concomitanza con la festa patronale della vicina città di Voghera, legata alla solennità liturgica dell’Ascensione, garantendo così il consueto svolgimento del grande mercato e delle manifestazioni collaterali care a tutti i tortonesi.

Le ragioni dell’anticipo: il nodo della concomitanza con Voghera

La festività di Santa Croce non ha una data fissa nel calendario civile: per tradizione consolidata viene fissata il lunedì successivo al secondo fine settimana di maggio. Tuttavia, ogni anno la calendarizzazione tiene conto della ricorrenza patronale di Voghera per evitare sovrapposizioni tra i due eventi di richiamo territoriale.

La festa patronale oltrepadana coincide infatti con l’Ascensione del Signore, ricorrenza religiosa legata alla data mobile della Pasqua che nel 2027 cadrà proprio domenica 9 maggio, ovvero la seconda domenica del mese. Di conseguenza, l’Amministrazione comunale ha scelto di anticipare la manifestazione tortonese al primo fine settimana di maggio.

Il programma temporale: mercato, fiera e luna park

Il calendario ufficiale approvato dall’Amministrazione delinea l’articolazione delle iniziative:

Sabato 1 maggio 2027: apertura ufficiale dei festeggiamenti e avvio del tradizionale mercato a partire dal pomeriggio;

apertura ufficiale dei festeggiamenti e avvio del tradizionale mercato a partire dal pomeriggio; Domenica 2 maggio 2027: prosecuzione delle celebrazioni, degli eventi e delle bancarelle per le vie cittadine;

prosecuzione delle celebrazioni, degli eventi e delle bancarelle per le vie cittadine; Lunedì 3 maggio 2027: giornata conclusiva di Santa Croce con il mercato straordinario fino a sera;

giornata conclusiva di Santa Croce con il mercato straordinario fino a sera; Piazza Allende: confermata la presenza del tradizionale luna park, che sarà operativo approssimativamente dal 25 aprile fino al termine del fine settimana successivo al lunedì di festa.

La delibera, approvata all’unanimità dall’esecutivo cittadino e dichiarata immediatamente eseguibile, consente di pianificare con largo anticipo la logistica, le manifestazioni e l’organizzazione degli ambulanti per l’appuntamento più atteso della primavera tortonese.

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