Grande entusiasmo ed eccellenti risultati per i 32 studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” di Tortona che, dal 21 al 25 settembre 2026, hanno preso parte alla tradizionale settimana sportiva “Beach&Volley School” a Bibione. L’iniziativa di inizio anno scolastico ha offerto ai ragazzi un’intensa esperienza formativa e ricreativa, incentrata sulla pallavolo sulla sabbia ma arricchita da molteplici discipline motorie. Guidati da istruttori internazionali di lingua inglese e spagnola, gli allievi tortonesi hanno unito l’attività fisica all’esercizio delle competenze linguistiche, distinguendosi nelle competizioni fino a conquistare un prestigioso secondo posto nel torneo femminile.

Tra sport multidisciplinare e pratica delle lingue straniere

Il programma delle giornate sulla costa veneta ha proposto un ritmo incalzante e ben calibrato, capace di alternare sfide a squadre, momenti conviviali attenti a ogni esigenza alimentare e serate di socializzazione tra giochi e balli. La presenza di tecnici madrelingua ha trasformato ogni sessione di allenamento in una palestra linguistica a cielo aperto.

Oltre al beach volley, i partecipanti si sono cimentati in diverse attività:

tiro con l’arco, utile per apprendere nuove tecniche di concentrazione e precisione;

handball, disputato con indicazioni e dinamiche di gioco interamente in lingua inglese;

sessioni dinamiche di zumba all’insegna del ritmo e del coinvolgimento;

lezioni pratiche dedicate alle nozioni base di autodifesa.

Le sfide della settimana: dal maxitorneo al podio nel beach volley

Ogni giornata ha riservato appuntamenti speciali che hanno visto protagonisti gli allievi del Marconi nel confronto con coetanei provenienti da diversi istituti scolastici italiani:

Martedì: la partecipazione vittoriosa alla spettacolare e combattuta sfida “100 contro 100”, disputata tra due formazioni miste composte da allievi di tutte le scuole iscritte;

la partecipazione vittoriosa alla spettacolare e combattuta sfida “100 contro 100”, disputata tra due formazioni miste composte da allievi di tutte le scuole iscritte; Mercoledì: il successo al talent show serale, dove le studentesse del triennio hanno coinvolto l’intero pubblico presente con una applaudita esibizione di danza;

il successo al talent show serale, dove le studentesse del triennio hanno coinvolto l’intero pubblico presente con una applaudita esibizione di danza; Giovedì: il torneo ufficiale di Beach volley, con la squadra femminile dell’Istituto Marconi capace di salire sul podio strappando un brillante secondo posto assoluto.

La voce degli studenti

A tracciare il bilancio entusiasta dell’esperienza è Cecilia Fraguglia, studentessa della classe 4^AA Chimica, Materiali e Biotecnologie: «Se dovessimo stilare un indice di gradimento, in base alle preferenze espresse dagli studenti intervistati, possiamo concludere dicendo che la partecipazione a zumba è stata positiva per la passione che ci ha trasmesso l’istruttore; tiro con l’arco è stata un’ottima esperienza per provare nuove tecniche e attività; handball in inglese ci ha permesso di giocare divisi in squadre come dei veri professionisti… insomma che dire ….. una settimana davvero indimenticabile!».

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