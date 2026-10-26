La dea bendata fa tappa ad Acqui Terme e regala un fine settimana indimenticabile a un fortunato giocatore del SuperEnalotto. Nel corso dell’estrazione di sabato 24 ottobre 2026, presso la Tabaccheria Bonino situata in via Moriondo 79, è stato infatti centrato un prezioso “5” che ha fruttato una cospicua vincita. Un colpo fortunato che si inserisce in un quadro regionale dove la spesa per il gioco si mantiene su livelli stabili, pur registrando un momento di flessione per quanto riguarda le puntate specifiche sulla sestina vincente.

Il colpo grosso ad Acqui Terme

Come segnalato dall’agenzia specializzata Agipronews, la vincita è stata registrata nell’estrazione del fine settimana presso la ricevitoria acquese. Il giocatore è riuscito a indovinare cinque dei sei numeri estratti, sfiorando il jackpot massimo ma assicurandosi in ogni caso un premio di assoluto rilievo.

I numeri del gioco in Piemonte e la caccia al Jackpot

L’episodio fortunato offre l’opportunità per analizzare le tendenze legate al mondo dei giochi sul territorio regionale e nazionale:

secondo un’elaborazione dei dati, la spesa complessiva in Piemonte (calcolata come differenza tra la raccolta totale e le vincite distribuite ai giocatori) si conferma stabile nell’arco dell’ultimo anno;

in controtendenza risulta invece il bilancio specifico del SuperEnalotto a livello regionale, che segna attualmente un calo del 7,8% rispetto ai dati dell’anno precedente;

l’attesa cresce per la prossima estrazione, in programma per martedì 27 ottobre, che metterà in palio un nuovo ricchissimo montepremi;

l’ultimo “6” milionario su scala nazionale risale allo scorso 11 settembre 2026, quando fu sbancato il jackpot a Oggiono, in provincia di Lecco.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!