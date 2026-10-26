Un romanzo scritto a quattro mani per esplorare le complesse dinamiche familiari e trasformare la vulnerabilità dei legami affettivi in un’inaspettata risorsa. Giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 16.30, la Biblioteca civica Angiolo Novaro di Diano Marina (situata all’interno di Palazzo del Parco) aprirà le porte per la presentazione del libro “Fragili rami”, edito da Pathos Edizioni. L’evento, a ingresso completamente gratuito, vedrà protagoniste le scrittrici Daniela Boarino e Piera Sellaro ed è inserito all’interno della cornice della rassegna culturale “Letture d’autunno”.

I segreti e le tensioni della famiglia contemporanea

Al centro del romanzo ci sono le relazioni umane con i loro segreti, le tensioni e gli equilibri precari, esplorati attraverso una narrazione attenta alla complessità psicologica dei personaggi. L’opera affronta a viso aperto il tema della fragilità della famiglia odierna, soffermandosi sui silenzi, le incomprensioni e le fratture che possono mettere in crisi i legami più intimi.

Le due autrici mostrano al lettore come proprio nella vulnerabilità possa nascondersi la chiave per ritrovare la forza di affrontare le difficoltà quotidiane, ricomporre le distanze e dare una nuova forma alle relazioni, invitando a riflettere su come trasformare la fragilità in un vero e proprio punto di ripartenza.

Una scrittura a quattro mani nata tra i banchi di scuola

L’incontro di giovedì pomeriggio sarà l’occasione ideale per scoprire come sia nata questa fruttuosa collaborazione letteraria. Boarino e Sellaro, prima ancora di essere co-autrici, sono state colleghe nel mondo della scuola, esperienza che le ha portate a stringere una profonda amicizia. Durante la presentazione dialogheranno con il pubblico non solo sui temi del volume, ma anche sulle peculiarità della scrittura condivisa: un percorso creativo stimolante che richiede un confronto continuo, grande sensibilità e la capacità di intrecciare due sguardi per restituire una voce narrativa unica.

Il legame speciale di Daniela Boarino con la città

L’appuntamento rappresenta un ritorno molto sentito per Daniela Boarino, che proprio a Diano Marina ha vissuto un’importante esperienza professionale nel 2015 curando, sempre nelle sale di Palazzo del Parco, la mostra antologica “Landscape” dedicata all’artista Alberto Branca.

«Tornare a Diano Marina, una città che custodisce per me ricordi professionali molto cari, legati al mondo dell’arte, è una grande emozione. Sono felice di condividere questa occasione con Piera Sellaro e di presentare insieme a lei Fragili rami», ha dichiarato l’autrice. «Con questo romanzo abbiamo voluto raccontare come la vulnerabilità non sia un segno di debolezza, ma una dimensione profondamente umana, dalla quale può nascere la forza necessaria per affrontare le difficoltà e ritrovare se stessi».

Chi sono le autrici: biografie e contatti

Le protagoniste dell’incontro vantano esperienze profonde nel mondo della cultura e dell’istruzione:

Daniela Boarino: nata a Torino nel 1960, è scrittrice, saggista storica e curatrice di mostre d’arte. Laureata all’Università degli Studi di Torino con un focus sulla storia medievale piemontese, ha collaborato in passato con Stampa Sera. Nel 2010 il suo racconto “Gli dirò” è stato selezionato per il Premio Letterario Nazionale “Lingua Madre”.

nata a Torino nel 1960, è scrittrice, saggista storica e curatrice di mostre d’arte. Laureata all’Università degli Studi di Torino con un focus sulla storia medievale piemontese, ha collaborato in passato con Stampa Sera. Nel 2010 il suo racconto “Gli dirò” è stato selezionato per il Premio Letterario Nazionale “Lingua Madre”. Piera Sellaro: originaria di Petralia Sottana (Palermo) e residente a Carmagnola, ha dedicato molti anni all’insegnamento delle Lettere. L’esordio letterario è arrivato nel 2007 con “Bambine in quarta fila”, seguito nel 2011 da “Era così e basta, dal sole di Tripoli alla nebbia di Torino”. Le sue opere si distinguono per l’attenzione ai dettagli quotidiani e per l’intreccio tra vicende individuali e grandi contesti storici.

Informazioni pratiche sull’evento:

Data e ora: giovedì 29 ottobre 2026, ore 16.30

giovedì 29 ottobre 2026, ore 16.30 Luogo: Biblioteca civica Angiolo Novaro, Palazzo del Parco, Diano Marina

Biblioteca civica Angiolo Novaro, Palazzo del Parco, Diano Marina Ingresso: libero e gratuito

libero e gratuito Scheda libro: www.pathosedizioni.it/catalogo/fragili-rami/

www.pathosedizioni.it/catalogo/fragili-rami/ Contatti per la stampa e interviste: telefono 338.9383132; email press.danielaboarino@gmail.com oppure pressdanielaboarino@gmail.com

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