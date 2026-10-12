Fine settimana all’insegna della fortuna per i giocatori piemontesi del 10eLotto, che festeggiano una serie di importanti vincite distribuite su tutto il territorio regionale tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2026. Secondo quanto reso noto da Agipronews, nei concorsi del fine settimana la regione ha visto centrare premi di primo piano, confermandosi protagonista nelle estrazioni nazionali. Tra le giocate baciate dalla sorte spicca anche un successo nel capoluogo alessandrino, affiancato da altre due significative vincite registrate in provincia di Novara, a conferma di un momento particolarmente favorevole per gli appassionati piemontesi.
I colpi vincenti: Alessandria e la provincia di Novara
I concorsi hanno portato fortuna in tre diverse località del Piemonte, con combinazioni che hanno premiato l’opzione Oro:
- Alessandria: nel concorso di venerdì 9 ottobre, la fortuna ha fatto tappa nella ricevitoria di corso Quattro Novembre, dove è stato centrato un 3 Oro;
- Borgo Ticino (Novara): sabato 10 ottobre, nella rivendita di via Sempione, un giocatore ha realizzato un 7 Oro;
- Cerano (Novara): sempre nella giornata di sabato, in piazza San Gervasio, è stato festeggiato un 6 Oro.
I numeri del concorso su scala nazionale
L’ultimo concorso del 10eLotto ha confermato volumi di montepremi particolarmente rilevanti su tutto il territorio della penisola:
- nell’ultima tornata sono stati distribuiti premi complessivi a livello nazionale;
- il montepremi globale erogato dal concorso dall’inizio dell’anno supera ampiamente numeri da record su scala italiana.
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