Mentre la lotta all’evasione fiscale resta una delle sfide aperte per gli enti locali, a Diano Marina si registra una situazione diametralmente opposta: contribuenti fin troppo precisi che hanno versato nelle casse municipali somme superiori a quelle effettivamente dovute per la tassa sui rifiuti. A fare i conti è stato l’Ufficio Tributi del Comune di Diano Marina, che ha disposto il rimborso complessivo di 1.638,35 euro a favore di diversi cittadini. Le somme versate in eccesso riguardano gli anni d’imposta compresi tra il 2021 e il 2025 e sono scaturite da sviste nei calcoli, duplicazioni nei pagamenti o metrature non corrette, prontamente regolarizzate dagli uffici comunali.

Gli errori nei conteggi e le cause dei versamenti in eccesso

L’istruttoria condotta dai funzionari municipali è scattata a seguito delle istanze formali presentate dai contribuenti, i quali si sono accorti di aver pagato cifre non dovute:

indicazione di una metratura errata degli immobili di proprietà o in locazione;

duplicazione accidentale dei pagamenti per la medesima annualità;

intervenuta cessazione dell’utenza o cambio di residenza non conteggiato tempestivamente;

richiesta formale di rimborso in applicazione dell’articolo 60 del Regolamento generale delle entrate comunali.

Il via libera ai rimborsi da parte dell’Ufficio Tributi

Verificata la regolarità e la completezza di tutti i documenti allegati, l’ente ha emesso la determinazione a firma del funzionario responsabile del Settore Tributi, la dottoressa Lorella Iacono:

accertamento definitivo dell’importo totale pari a 1.638,35 euro da restituire ai cittadini;

imputazione della somma sul capitolo di bilancio 1900060 della gestione di competenza dell’esercizio finanziario corrente;

liquidazione delle quote indebite Tari riferite agli anni d’imposta dal 2021 al 2025;

trasmissione degli atti agli uffici finanziari per l’erogazione materiale dei bonifici agli aventi diritto.

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