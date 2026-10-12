Titolo opzione 1: Parchi giochi più sicuri a Diano Marina: il Comune affida la manutenzione triennale di tutte le aree bimbi

Titolo opzione 2: Sicurezza ed efficienza per i piccoli: a Diano Marina scatta il piano triennale di cura per i quattro parchi giochi

Massima attenzione alla sicurezza dei più piccoli e alla piena efficienza delle aree ricreative all’aperto di Diano Marina: l’Amministrazione comunale ha dato il via libera al piano di manutenzione ordinaria dedicato a tutti i quattro parchi giochi presenti sul territorio cittadino. Il provvedimento, varato dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Demanio e Patrimonio guidato dalla responsabile ingegner Elena Muscarella, affida a una ditta specializzata il presidio costante e la cura delle strutture ludiche per i prossimi tre anni. L’obiettivo fondamentale dell’intervento è garantire a famiglie e bambini spazi di divertimento sempre curati, efficienti e conformi ai più rigorosi standard di protezione.

L’incarico triennale e gli interventi previsti

Il servizio prenderà formalmente il via il 15 ottobre 2026 e si protrarrà continuativamente fino al 15 ottobre 2029:

copertura integrale dei controlli e degli interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature ludiche presenti nei quattro parchi giochi comunali;

affidamento del servizio alla ditta Gioco Arredo Service S.r.l., con sede a Savona in corso Ricci 269r, individuata per la specifica competenza maturata nel settore;

mantenimento delle condizioni ottimali di fruibilità e conservazione dei giochi per prevenire l’usura delle strutture esposte alle intemperie;

verifica periodica dell’integrità dei meccanismi, delle componenti in legno e in metallo e dei punti di appoggio.

Durata e gestione del servizio

L’iter amministrativo fissa modalità operative stringenti per assicurare la perfetta esecuzione delle prestazioni nel corso del triennio:

articolazione dell’incarico su quattro annualità consecutive a partire dalla metà di ottobre 2026 e fino alla conclusione prevista a ottobre 2029;

liquidazione delle prestazioni subordinata alla consegna puntuale della documentazione tecnica attestante le verifiche eseguite per ciascun anno;

piena conformità contributiva e normativa dell’impresa affidataria, nel rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro e dei codici di comportamento previsti dal Comune.

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