Una giornata di lavori programmati sulla rete elettrica cittadina comporterà temporanei disagi per diverse utenze nel cuore di Alessandria nella giornata di martedì 6 ottobre 2026. La società e-distribuzione ha infatti pianificato un’interruzione mirata dell’erogazione di energia elettrica per poter effettuare una serie di interventi indispensabili di manutenzione e potenziamento sui propri impianti. Il distacco della fornitura coprirà l’intera mattinata e le prime ore del pomeriggio, precisamente nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 15:30, coinvolgendo specifici fabbricati e numeri civici distribuiti lungo quattro importanti arterie del territorio comunale.

Le strade e i numeri civici interessati dal distacco

Il piano dei lavori comunicato dal Comune di Alessandria prevede la sospensione temporanea del servizio elettrico nei seguenti indirizzi:

Via Machiavelli: numeri civici da 19 a 21, da 25 a 27, da 24 a 26, da 30 a 32, da 44 a 48, 38°, 38b, senza numero e area cantiere;

numeri civici da 19 a 21, da 25 a 27, da 24 a 26, da 30 a 32, da 44 a 48, 38°, 38b, senza numero e area cantiere; Corso Cento Cannoni: numeri civici da 34 a 36, da 40 a 46 e senza numero;

numeri civici da 34 a 36, da 40 a 46 e senza numero; Via XXIV Maggio: numeri civici da 35 a 47, civico 51 e la serie da 48 a 56;

numeri civici da 35 a 47, civico 51 e la serie da 48 a 56; Via Faà di Bruno: numeri civici da 95 a 107 e da 92 a 94.

Orari del servizio e raccomandazioni

L’interruzione scatterà alle ore 8:00 e si protrarrà fino alle 15:30, momento in cui è prevista la progressiva riattivazione dell’ordinario servizio di rete. Ai residenti e alle attività commerciali situate nelle aree interessate si raccomanda la consueta attenzione nell’utilizzo di dispositivi elettronici ed elettrodomestici, prestando cautela anche nell’uso degli ascensori durante l’intero arco temporale indicato.

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