Chiusura di stagione straordinaria per i colori del Sanbàrt nelle acque dell’alto Lago di Como. Ai Campionati Italiani 2026 della classe RS500, andati in scena il 17 e 18 ottobre a Colico, il binomio composto da Federico Bastini e da Agata Ferini della L.N.I. di Follonica ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria mixed e l’argento nella classifica generale, laureandosi vicecampione d’Italia assoluto. Al termine di prove combattute e rese selettive dal vento, l’equipaggio ha confermato il costante percorso di crescita tecnica del circolo, impreziosendo un’annata già ricca di traguardi nazionali e internazionali in vista dei prossimi impegni di fine ottobre a Desenzano.

Le regate a Colico e la condotta vincente dell’equipaggio

L’atto conclusivo del calendario agonistico ha messo a dura prova le abilità tattiche dei regatanti:

evento organizzato con efficacia da Per Sport SSD in collaborazione con GEAS NBC Vela Colico;

prima giornata di gare caratterizzata dalla Breva, la tipica brezza termica da sud che ha impegnato la flotta in tre prove serrate e ricche di agonismo;

seconda giornata condizionata dal maltempo, con pioggia e assenza di vento che hanno impedito la disputa delle ulteriori regate in programma;

prestazione solida e grintosa di Federico Bastini e di Agata Ferini, quest’ultima a bordo in sostituzione della prodiera storica Carlotta Traverso, capaci di imporsi al vertice sia nella categoria mista sia nella graduatoria assoluta.

La soddisfazione del club e i ringraziamenti dello staff

Il prestigioso risultato certifica la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile e formativo:

«Concludere in questo modo una già ottima stagione sportiva è per noi motivo di grande orgoglio e ci riempie di gioia, così come osservare la maturazione dei nostri atleti in un’età in cui troppo spesso si assiste invece all’abbandono dei campi di regata», afferma Ivan Bastini, Presidente del Sanbàrt, che aggiunge: «Desidero rivolgere uno speciale ringraziamento a Andrea Boscolo e alla Direzione Tecnica della Prima Zona FIV, la cui attività di formazione nell’ambito del progetto Under 25 è stata di fondamentale importanza per Federico e Carlotta, così come quella di Luca Bonjean e Pietro Micillo, vere e proprie guide per i nostri ragazzi, sia come atleti, sia nel loro percorso di preparazione come allievi istruttori».

Il bilancio della stagione e la nuova sfida a Desenzano

Il titolo italiano consolida una parabola sportiva di alto profilo costruita negli anni:

passaggio e maturazione dalla classe propedeutica RS Feva – con cui nel 2025 era arrivato il bronzo mixed sia europeo che mondiale – alla classe acrobatica RS500;

un palmarès stagionale che annovera il quinto posto ai Campionati Europei Under 22, due medaglie d’oro mixed e un bronzo assoluto nelle regate nazionali;

prossimo appuntamento agonistico fissato a fine ottobre a Desenzano per la partecipazione al Campionato Italiano Team Race.

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