Il futuro dell’area nei pressi del molo Cavour, destinata a essere riqualificata e trasformata in un parco urbano a servizio della comunità e dei turisti, sarà uno dei temi al centro della prossima seduta del Consiglio Comunale di Diano Marina. Il presidente dell’assise cittadina Francesco Bregolin ha convocato la riunione in sessione straordinaria nella sala delle adunanze consiliari per lunedì 26 ottobre 2026 alle ore 20:00, con eventuale seconda convocazione prevista per martedì 27 ottobre alla stessa ora. Oltre al confronto sui progetti legati all’area litoranea, la seduta sarà chiamata a deliberare su importanti atti di programmazione economica, sull’adesione a iniziative universitarie per il Ponente e su una serie di interrogazioni presentate dai gruppi di minoranza.

Il punto sull’area del molo Cavour e la trasformazione urbana

Grande attenzione è rivolta alle prospettive di riqualificazione degli spazi costieri cittadini:

discussione e risposta all’interrogazione consiliare incentrata sul punto di situazione relativo a progetti e interventi per l’area ubicata presso il molo Cavour, destinata ad accogliere il futuro parco urbano;

istanza presentata dai consiglieri comunali del gruppo “Diano Marina”, generale dottor Marcello Bellacicco e dottoressa Elisabetta Borghi, per fare chiarezza sullo stato dell’arte e sulle tempistiche del piano di rigenerazione.

Bilancio, atenei e atti amministrativi

L’ordine del giorno prevede una serie di passaggi strategici per la vita amministrativa del Comune:

approvazione dei verbali della seduta consiliare precedente dello scorso 30 settembre;

esame e approvazione dello statuto della Fondazione per la promozione dell’Università nel Ponente Ligure denominata “Fondazione UNI.PO.”;

approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2025;

approvazione della variazione n. 7 al bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

presa d’atto del verbale finale elaborato dalla Commissione consiliare in merito a un “fatto personale”.

Le interrogazioni delle opposizioni: fognature, cantieri e torrenti

Ampio spazio sarà dedicato al controllo e al dibattito sulle questioni territoriali sollevate dalle minoranze consiliari:

Iniziative del gruppo “Diano Marina” (Bellacicco e Borghi): risposte alle interrogazioni riguardanti le informazioni sui percorsi di collaborazione con l’amministrazione comunale e sullo stato di pulizia degli alvei dei torrenti;

risposte alle interrogazioni riguardanti le informazioni sui percorsi di collaborazione con l’amministrazione comunale e sullo stato di pulizia degli alvei dei torrenti; Iniziative del gruppo “Diano Domani” (dottor Francesco Parrella e dottoressa Micaela Cavalleri): chiarimenti sui lavori in corso nell’area della stazione di pompaggio della fognatura in località Sant’Anna, sul bando per la figura di dirigente pubblicato dalla società partecipata G.M. S.p.a. e sulle opere del cantiere di via Raffaello Sanzio.