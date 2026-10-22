Imperia si prepara a diventare la capitale dell’eccellenza agroalimentare ligure con la ventiseiesima edizione di OliOliva, in programma da martedì 3 a domenica 8 novembre 2026 tra convegni scientifici, incontri d’affari e degustazioni nel cuore cittadino. La rassegna si articolerà in due fasi sinergiche: le giornate di “Frantoio delle Idee”, dedicate all’innovazione, alla formazione e agli incontri commerciali esteri, e il fine settimana della “Festa dell’Olio Nuovo”, con stand di produttori, laboratori e banchi d’assaggio allestiti lungo Calata Cuneo e nelle vie del centro. Al centro della manifestazione spiccano la valorizzazione della cultivar Taggiasca e del Riviera Ligure DOP, il legame con la Dieta Mediterranea e la candidatura della Cucina Italiana a patrimonio immateriale UNESCO, arricchite dall’inedito arrivo di un treno storico da Genova.

Un volano economico e culturale: le dichiarazioni delle istituzioni

Il valore identitario ed economico della manifestazione è evidenziato dai rappresentanti regionali e camerali:

«OliOliva non è soltanto una manifestazione dedicata all’olio, ma un’occasione per dare valore alla nostra terra, al lavoro dei nostri agricoltori e a un patrimonio di competenze, sacrifici e tradizioni che abbiamo il dovere di preservare e tramandare – dichiara Marco Bucci, presidente della Regione Liguria –. Valorizzare le eccellenze del territorio significa sostenere chi lo vive e lo fa crescere ogni giorno, riconoscere il ruolo fondamentale degli agricoltori, difendere le produzioni locali e creare nuove opportunità per le imprese e le comunità, rafforzando l’attrattività della Liguria e generando ricadute positive per l’intera economia. L’olio d’oliva, il nostro oro liquido, è molto più di un prodotto di qualità: è un simbolo della Liguria, un elemento irrinunciabile della nostra identità, espressione di un legame profondo tra paesaggio, cultura e lavoro».

L’assessore regionale all’Agricoltura e ai Grandi Eventi, Alessandro Piana, sottolinea la centralità delle produzioni locali: «I grandi protagonisti di OliOliva sono l’olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP e le Olive Taggiasche Liguri IGP, due eccellenze simbolo della nostra agricoltura, espressione autentica della qualità, della storia e dell’identità del territorio ligure. Due produzioni di straordinario valore, che raccontano il lavoro quotidiano di aziende agricole, frantoi e famiglie che da generazioni custodiscono tradizioni e saperi, coniugandoli con innovazione, competenza e capacità imprenditoriale. OliOliva è una vetrina straordinaria per la città di Imperia, per il suo centro storico, per tutto il Ponente ligure e naturalmente per i suoi produttori».

Sul fronte dello sviluppo e del confronto, Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, evidenzia: «La 26ª edizione di OliOliva rappresenta un traguardo importante per una manifestazione che, nel corso degli anni, ha saputo consolidare il proprio ruolo nella promozione delle eccellenze agroalimentari liguri e nella valorizzazione del territorio. OliOliva non è soltanto la tradizionale e attesa Festa dell’Olio Nuovo, ma anche un appuntamento strategico per lo sviluppo economico e commerciale della filiera».

A rimarcare la rete tra territori interviene anche Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova, che spiega come l’ente genovese partecipi per dare visibilità alle realtà certificate dai marchi Genova Gourmet alle Botteghe Storiche. Sul piano della ricerca e della formazione, Patrizia Perego, preside della Scuola Politecnica UniGe, ricorda il ruolo del corso di laurea in Scienze e culture agroalimentari del Mediterraneo attivato a Imperia, mentre Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, sottolinea la vicinanza della fondazione alle comunità e alle radici del Ponente ligure.

La novità del treno storico da Genova sabato 7 novembre

Per facilitare l’accesso alla fiera e offrire un’esperienza suggestiva di mobilità dolce, la Regione ha predisposto un collegamento ferroviario speciale:

«Per questa edizione 2026, in accordo con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e con il suo presidente Enrico Lupi, abbiamo infatti predisposto un treno storico dedicato nella giornata di sabato, 7 novembre – spiega l’assessore regionale all’Urbanistica e ai Trasporti Marco Scajola –. Porteremo decine di persone, turisti, appassionati da Genova e da tutta la Liguria a scoprire Olioliva con un’esperienza suggestiva e affascinante come quella del viaggio sul treno storico. Nel dettaglio, il convoglio partirà da Genova Brignole alle ore 8.15, effettuerà tutte le fermate e arriverà a Imperia alle 10.45. Alla stazione i viaggiatori troveranno apposite navette che li condurranno fino in piazza Dante, cuore dell’evento. Nel pomeriggio il treno storico ripartirà da Imperia alle 16.45 per giungere a Genova Brignole alle 18.45».

Il calendario completo degli appuntamenti

Il programma si snoda attraverso approfondimenti tecnici, banchi d’assaggio e incontri istituzionali:

Martedì 3 novembre: ore 9:00, Auditorium Camera di Commercio: apertura dei lavori e saluti istituzionali per la seconda edizione di Frantoio delle Idee; ore 9:30, Auditorium Camera di Commercio: focus “Olive da tavola nelle sue varie declinazioni”, Taggiasca IGP e lancio del Concorso 2027; ore 14:30, Frantoio Giromela: sessione tecnica di analisi sensoriale sulle olive da tavola a cura di O.N.A.O.O., LABCAM, CeRSAA e CCIAA Riviere di Liguria.

Mercoledì 4 novembre: ore 9:00, Auditorium Camera di Commercio: incontro “Imperia, il territorio che produce: le associazioni di categoria e professionali”; ore 9:30, Sala Multimediale Camera di Commercio: nuovo focus dedicato alle caratteristiche delle olive da tavola; ore 15:00, Sala Multimediale Camera di Commercio: incontro “L’albero del benessere. Itinerari nella cultura dell’olivo e dell’olio”, curato dall’Università di Genova.

Giovedì 5 novembre: dalle ore 8:30, Frantoio Giromela: sessioni B2B “L’olio ligure incontra il mondo” tra aziende locali e buyer di Svizzera e Gran Bretagna; dalle ore 9:00, Auditorium Camera di Commercio: convegno universitario “L’olio ligure tra Dieta Mediterranea e Cucina Italiana: UNESCO e alta formazione”.

Venerdì 6 novembre: ore 9:00, Auditorium Camera di Commercio: convegno EUROCIN G.E.I.E. “Oltre i confini: strategie per la mobilità e la logistica tra Riviera di Ponente, Costa Azzurra e Piemonte”; ore 15:00, Calata Cuneo: cerimonia inaugurale con taglio del nastro della 26ª edizione e apertura ufficiale degli stand espositivi.

Sabato 7 novembre: ore 9:00, Auditorium Camera di Commercio: convegno promosso da ISNART nell’ambito del progetto Mirabilia su “La cucina italiana patrimonio UNESCO tra tradizione e cultura”; ore 10:45: arrivo del treno storico regionale e servizio spola con navette dedicate verso piazza Dante; per l’intera giornata: banchi espositivi, degustazioni e animazione su Calata Cuneo e nel centro cittadino.

Domenica 8 novembre: per tutta la giornata, Calata Cuneo e centro urbano: giornata di chiusura con i produttori agricoli e le migliori produzioni tipiche regionali.



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