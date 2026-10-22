Il Teatro Concordia di Diano Castello torna ad animarsi con la grande commedia brillante nell’ambito della settima edizione di “Autunno/Inverno”, la rassegna di teatro amatoriale promossa dal Comitato Provinciale FITA di Imperia in stretta sinergia con il Comune di Diano Castello e con il patrocinio della Provincia di Imperia. Sabato 24 ottobre 2026, con inizio alle ore 21:00, il palcoscenico del borgo dianese accoglierà la Compagnia Riemughe Surve, pronta a regalare al pubblico una serata di spensieratezza e divertimento con “Aspeitandu Cicciò”, opera in due atti nata dalla penna di Silvana Bianchi con la regia di Giovanna Orengo.
Lo spettacolo in due atti e i protagonisti sul palco
La rappresentazione unisce il talento degli interpreti locali a una trama ricca di brio e comicità:
- commedia brillante strutturata in due atti intitolata “Aspeitandu Cicciò”, nata dalla penna dell’autrice Silvana Bianchi;
- regia curata da Giovanna Orengo alla guida degli attori della Compagnia Riemughe Surve;
- appuntamento all’insegna del buonumore e della valorizzazione della tradizione teatrale amatoriale del Ponente ligure;
- un’occasione di ritrovo culturale pensata per coinvolgere l’intera comunità e tutti gli appassionati di teatro del territorio imperiese.
Dettagli utili, orari e modalità di prenotazione
Tutte le indicazioni pratiche per assistere alla serata teatrale a Diano Castello:
- Data e orario: sabato 24 ottobre 2026, con inizio alle ore 21:00;
- Luogo dell’evento: Teatro Concordia, Diano Castello;
- Formula d’ingresso: ingresso a offerta;
- Prenotazioni: l’organizzazione consiglia di riservare il proprio posto collegandosi al sito ufficiale di FITA Imperia all’indirizzo dedicato: https://imperia.fitaliguria.it/le-nostre-attivita/autunno-inverno/autunno-inverno-2026-2027/.
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