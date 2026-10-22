Passo avanti decisivo per i cantieri della Ciclovia Tirrenica nel territorio comunale di Diano Marina. Il Settore Lavori Pubblici ha sancito la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, approvando in via definitiva il progetto di variante relativo alle opere di urbanizzazione primaria complementari nel tratto compreso tra l’incrocio di via A.S. Novaro con via Agnese e il torrente Evigno. Il provvedimento, istruito dal responsabile del settore ingegnere Elena Muscarella, recepisce tutti i nulla osta degli enti regionali e della Soprintendenza, allineando i dettagli esecutivi allo stato reale dei luoghi e ai cantieri recentemente ultimati per la rete idrica del Masterplan Roja, così da garantire la continuità dei lavori per la mobilità ciclabile.

Le ragioni dell’aggiornamento progettuale

Le modifiche al piano iniziale si sono rese necessarie nel corso dello svolgimento dei cantieri per rispondere a esigenze tecniche e logistiche emerse sul campo:

adeguamento delle lavorazioni a dettagli esecutivi e rilievi plano-altimetrici su porzioni di terreno non direttamente accessibili durante la prima stesura del progetto definitivo;

armonizzazione del percorso con le opere sotterranee completate da Rivieracqua S.p.A. nell’ambito degli interventi idrici del Masterplan Roja;

perfezionamento delle sole opere di urbanizzazione primaria accessorie e complementari di diretta competenza del Comune di Diano Marina;

garanzia di una perfetta integrazione tra il tracciato della pista ciclabile, i sottoservizi e la viabilità urbana circostante.

I pareri degli enti e l’attenzione all’accessibilità

L’iter della conferenza di servizi ha visto convergere i riscontri favorevoli di tutte le amministrazioni e degli organismi competenti, senza alcun parere contrario:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria: rilascio del nulla osta all’esecuzione delle opere, subordinato al rispetto di prescrizioni puntuali;

rilascio del nulla osta all’esecuzione delle opere, subordinato al rispetto di prescrizioni puntuali; Regione Liguria – Settore Infrastrutture e Grandi Opere: parere favorevole all’intervento, con la specifica prescrizione tecnica di integrare il percorso mediante la posa di mappe tattili per ipovedenti;

parere favorevole all’intervento, con la specifica prescrizione tecnica di integrare il percorso mediante la posa di mappe tattili per ipovedenti; Regione Liguria – Settore Difesa Suolo: atto di assenso confermato a seguito dell’esame della documentazione integrativa fornita dagli uffici comunali;

atto di assenso confermato a seguito dell’esame della documentazione integrativa fornita dagli uffici comunali; Efficacia degli atti: accoglimento di tutte le prescrizioni all’interno della fase esecutiva senza necessità di alterare la sostanza dell’opera.