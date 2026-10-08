Prosegue con grande slancio il cammino del Perosi Festival a Tortona, rassegna d’eccellenza che unisce spiritualità e patrimonio culturale. Domenica 18 ottobre 2026 alle ore 18.00, la suggestiva cornice della Cattedrale cittadina ospiterà l’esecuzione della celebre “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini. L’evento, a ingresso completamente gratuito, si inserisce nelle celebrazioni per il settantesimo anniversario della scomparsa di Lorenzo Perosi e per il traguardo dei dieci anni del progetto “Tortona Città della Musica”, confermando la città come polo di assoluto riferimento per la grande musica sacra.

L’opera e gli interpreti d’eccezione

La “Petite Messe Solennelle”, composta da Rossini nel 1863, rappresenta una delle pagine più originali e affascinanti del repertorio sacro ottocentesco, capace di fondere la grande inventiva melodica del compositore pesarese con un’intensa, ed elegante, dimensione spirituale. A dar voce a questo capolavoro sarà il Coro Genova Vocal Consort, sotto la direzione del Maestro Pier Luigi Rosso.

L’esecuzione vedrà impegnato un cast di solisti di assoluto rilievo:

Brigida Garda (soprano);

Serena Veccari (mezzosoprano);

Raffaele Tassone (tenore);

Marco Camastra (basso).

La particolare architettura sonora, fedele alla strumentazione voluta originariamente dall’autore, sarà inoltre garantita dalla presenza di Roberto Mingarini al primo pianoforte, Massimo de Stefano al secondo pianoforte e Alex Castagneri all’harmonium.

Un progetto culturale sostenuto dal territorio

L’appuntamento rossiniano si colloca all’interno di una programmazione particolarmente significativa che, in questo 2026, intende coniugare memoria storica e nuove generazioni. La rassegna, frutto del Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona città della musica”, continua infatti a crescere grazie al fondamentale supporto del mondo bancario.

A sostenere strategicamente il progetto culturale sono:

la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha adottato l’iniziativa come progetto proprio;

la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona;

la Fondazione CRT.

Informazioni pratiche e prenotazioni

Grazie all’impegno delle Fondazioni partner, l’accesso alla cultura si conferma aperto e inclusivo: il concerto in Cattedrale sarà totalmente a ingresso gratuito.

Per partecipare all’evento di domenica 18 ottobre alle ore 18.00, la prenotazione non è obbligatoria ma è vivamente consigliata. È possibile riservare il proprio posto utilizzando l’apposita piattaforma disponibile sul sito web ufficiale della manifestazione: www.lorenzoperosi.net.