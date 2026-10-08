La comunità di Pontecurone si prepara a vivere una domenica all’insegna delle emozioni e della grande musica per onorare la memoria di una delle sue figure più illustri. Il prossimo 18 ottobre 2026, in occasione del quarantesimo anniversario dalla scomparsa, il paese renderà omaggio al Maestro Giuseppe Sartirana (1904-1986), storico fondatore della tradizione corale e bandistica locale. L’evento, promosso dal Coro San Luigi Orione con il patrocinio del Comune, unirà l’intera cittadinanza in un momento di ricordo collettivo che culminerà in un concerto a ingresso libero presso la Sala S.O.A.M.S, per celebrare l’eredità artistica e umana lasciata dal Maestro.

Il ricordo di un pilastro della cultura locale

L’iniziativa nasce dalla volontà del Coro San Luigi Orione e del suo direttore, il Maestro Gian Maria Franzin, che oggi porta avanti la prestigiosa eredità musicale iniziata proprio da Sartirana. Nel 1973, infatti, il Maestro fondò la prima Schola Cantorum, divenuta poi Corale S. Biagio, segnando profondamente la storia culturale del paese. I cantori e l’intera cittadinanza hanno così voluto organizzare una giornata speciale per esprimere la propria gratitudine a un uomo considerato un vero e proprio pilastro civile, capace di trasmettere arte, passione e valori di amicizia che rimangono tuttora vivi nel cuore della comunità.

Il programma della manifestazione e gli ospiti

La giornata commemorativa vedrà la partecipazione straordinaria del Corpo Musicale Città di Voghera, diretto dal Maestro Franco Garbarini. Una presenza altamente simbolica che richiama il forte legame di Sartirana con il mondo bandistico, essendo stato in passato anche alla guida delle bande riunite di Pontecurone e Castelnuovo Scrivia. A condurre e presentare l’intera serata sarà la giornalista Alessandra Dellacà.

Di seguito i dettagli del programma pomeridiano aperto a tutti gli appassionati:

Ore 17:00: ritrovo della cittadinanza e di tutti i partecipanti presso la Piazzetta Sartirana-Tosonotti;

ritrovo della cittadinanza e di tutti i partecipanti presso la Piazzetta Sartirana-Tosonotti; Corteo musicale: partenza del corteo cittadino accompagnato dalle note della banda in direzione dei locali della Sala S.O.A.M.S.;

partenza del corteo cittadino accompagnato dalle note della banda in direzione dei locali della Sala S.O.A.M.S.; Concerto: esibizione a ingresso libero curata dal Coro San Luigi Orione e dal Corpo Musicale. Il repertorio includerà brani bandistici e opere corali composte dallo stesso Maestro Sartirana;

esibizione a ingresso libero curata dal Coro San Luigi Orione e dal Corpo Musicale. Il repertorio includerà brani bandistici e opere corali composte dallo stesso Maestro Sartirana; Momento rievocativo: nel corso della serata verranno proiettati filmati storici e immagini per ripercorrere gli episodi salienti della vita dell’illustre pontecuronese e il suo instancabile impegno civile e culturale.