Un viaggio formativo nel cuore delle istituzioni comunitarie per riflettere sui valori di pace, unità e sostenibilità: una delegazione di trenta studenti liguri, provenienti in gran parte dalle province di Genova e Imperia, ha varcato le porte del Parlamento Europeo a Strasburgo. I ragazzi, vincitori della 29esima edizione del concorso regionale “Diventiamo cittadini europei”, hanno assistito ai lavori della seduta plenaria, visitato luoghi simbolo della memoria continentale e ricevuto un diploma ufficiale a coronamento del loro percorso di educazione civica e istituzionale.

Tappe della memoria: dalla Linea Maginot all’Assemblea

Prima di fare il loro ingresso nell’emiciclo di Strasburgo nella giornata di ieri, gli studenti hanno affrontato due tappe storiche particolarmente significative per comprendere a fondo le ragioni che hanno portato alla nascita dell’Unione Europea, superando decenni di devastazioni:

la visita al Memoriale dell’Alsazia e Mosella a Schirmeck, per approfondire la storia del lungo conflitto franco-prussiano dal 1870 fino al termine della Seconda Guerra Mondiale;

l’esplorazione del Forte di Schoenenbourg, una delle roccaforti simbolo edificate lungo la celebre Linea Maginot.

Al termine del percorso, la delegazione ligure ha potuto assistere dal vivo a una parte della seduta plenaria del Parlamento, osservando da vicino le dinamiche e il ruolo dell’Assemblea. Ogni ragazzo ha infine ricevuto un diploma di riconoscimento per il brillante risultato conseguito nel concorso indetto dal Consiglio regionale.

La sfida ecologica e la composizione della delegazione

Il concorso “Diventiamo cittadini europei”, istituito con la legge regionale 35 del 1996, è riservato agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado della Liguria. Il tema affrontato in questa 29esima edizione chiedeva ai giovani di riflettere sulla transizione ecologica, intesa non solo in senso stretto, ma come profondo processo trasformativo verso un modello economico e sociale equo, analizzando la posizione dell’Europa di fronte a questa sfida.

A meritare il viaggio d’istruzione sono stati 30 studenti, così suddivisi sul territorio regionale:

16 di Genova;

3 di Imperia;

7 di Chiavari;

4 di Savona.

Le parole dei ragazzi e dei consiglieri regionali

Sollecitati dai docenti accompagnatori sui concetti di consapevolezza, opportunità e rinascita, i ragazzi hanno espresso un pensiero comune al termine della seduta: «Questa esperienza è stata un’opportunità che ci ha permesso di maturare consapevolezza in merito allo sviluppo di un senso di comunità in un luogo che rinasce dai propri conflitti».

A guidare la delegazione, oltre agli insegnanti, erano presenti i consiglieri regionali Giovanni Boitano, Sandro Garibaldi e Giovanni Battista Pastorino.

«Questo viaggio fa comprendere da una parte la voglia di unità e di pace che si è manifestata nel secolo precedente, dall’altra la situazione di oggi, in cui spirano sempre più forti venti di guerra – ha dichiarato il consigliere Giovanni Battista Pastorino –. La visita alla linea Maginot e al Forte di Schoenenbourg dimostra che l’ingegno dell’uomo è spesso andato a vantaggio di azioni di guerra che si dicevano difensive, ma che in realtà poi hanno prodotto guerre. Proprio in un momento di equilibrio così delicato, dobbiamo riflettere insieme alle giovani generazioni sul significato di vivere in pace e sul fatto che il Parlamento europeo potrebbe essere un’istituzione di sicurezza per evitare nuovi e pesanti conflitti».

Il consigliere Sandro Garibaldi ha aggiunto: «Mi ha fatto molto piacere far parte della delegazione regionale per il viaggio a Strasburgo e accompagnare i ragazzi che hanno vinto il concorso indetto dall’Assemblea legislativa a visitare insieme il Parlamento europeo. Un ringraziamento particolare va anche agli insegnanti che li hanno seguiti in questo percorso: essere qui tutti insieme rende questo viaggio molto più ricco di punti di vista e di occasioni di riflessione».

A fargli eco è il consigliere Giovanni Boitano: «Sono particolarmente orgoglioso che molti degli studenti che hanno vinto il concorso e si trovano oggi qui a Strasburgo siano del Tigullio. In generale, il fatto che trenta ragazzi abbiano preso parte a questo viaggio insieme ai loro insegnanti significa che c’è una forte sensibilità istituzionale e questa è sicuramente una nota di merito anche per il lavoro di sensibilizzazione che il Consiglio regionale sta portando avanti da quasi trent’anni».