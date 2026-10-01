Un appuntamento culturale da non perdere per tutti gli appassionati del brivido e della letteratura di genere nel Tortonese. Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre 2026, alle ore 17:00, la Sala Consigliare del Municipio di Viguzzolo ospiterà la presentazione ufficiale del libro che raccoglie i racconti finalisti del prestigioso concorso letterario #giallialessandrini2026, intitolato al Premio Pierluigi Omodeo. L’evento, promosso dalla Biblioteca Civica di Viguzzolo in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Sistema Bibliotecario Tortonese, punterà i riflettori su trame avvincenti e atmosfere misteriose ambientate nello splendido scenario paesaggistico tra la Val Borbera e la Val Curone.

Gli autori premiati a confronto con Bruno Volpi

Il cuore dell’incontro vedrà Bruno Volpi dialogare apertamente con gli scrittori che si sono distinti nelle rispettive categorie del premio letterario:

Roberto Francato: autore premiato nella Sezione A “Un tocco di giallo” con il riconoscimento speciale per la “Miglior ambientazione” grazie al racconto “Giallo su giallo”;

autore premiato nella Sezione A “Un tocco di giallo” con il riconoscimento speciale per la “Miglior ambientazione” grazie al racconto “Giallo su giallo”; Mauro Rancan: vincitore salito sul gradino più alto del podio come 1° classificato nella Sezione B “Giallo – noir – thriller” con l’opera “L’ultima mossa”.

Un’occasione speciale per scoprire i retroscena delle storie, la costruzione dell’intreccio narrativo e il legame profondo tra la scrittura noir e le valli del nostro territorio.

Informazioni e dettagli per partecipare all’appuntamento

Di seguito il riassunto con tutte le indicazioni utili per prendere parte all’incontro culturale:

Evento: Presentazione del volume con i racconti finalisti del concorso letterario #giallialessandrini2026 – Premio Pierluigi Omodeo 2026;

Presentazione del volume con i racconti finalisti del concorso letterario #giallialessandrini2026 – Premio Pierluigi Omodeo 2026; Data: Sabato 3 ottobre 2026;

Sabato 3 ottobre 2026; Orario: Ore 17:00;

Ore 17:00; Luogo: Sala Consigliare del Municipio di Viguzzolo, Piazza Partigiani di Viguzzolo 1;

Sala Consigliare del Municipio di Viguzzolo, Piazza Partigiani di Viguzzolo 1; Organizzazione: Biblioteca Civica di Viguzzolo, Comune di Viguzzolo e Sistema Bibliotecario Tortonese.

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