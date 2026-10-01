Da sabato 3 a mercoledì 7 ottobre 2026 la città di Casale Monferrato si mobilita in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno attraverso un ricco calendario di appuntamenti gratuiti pensati per sostenere i neo genitori e sensibilizzare la cittadinanza. L’iniziativa, promossa dal Punto Nascita e dal Consultorio in sinergia con i Servizi per l’infanzia comunali, si sviluppa attorno al tema cardine della sostenibilità e del benessere neonatale, affrontando l’alimentazione dalla gravidanza allo svezzamento fino alla collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Tutti gli eventi, ospitati negli spazi del Castello del Monferrato, vedranno la presenza costante di specialisti del settore pronti a offrire consulenze personalizzate e risposte concrete alle famiglie.

Il ruolo delle reti di supporto e la voce dell’Amministrazione

La campagna internazionale di quest’anno richiama l’urgenza di creare e consolidare reti di vicinanza concrete che coinvolgano strutture sanitarie, consultori, comunità territoriali e luoghi di lavoro. I dati diffusi congiuntamente da OMS e UNICEF confermano l’efficacia di queste politiche: la quota di neonati allattati esclusivamente al seno nei primi sei mesi di vita è salita a livello globale dal 37 per cento del 2012 a oltre il 47 per cento attuale, evidenziando come l’informazione e il supporto specialistico facciano la differenza.

Sull’importanza del lavoro di rete è intervenuta l’Assessore ai Rapporti con l’Asl e con l’Azienda Ospedaliera, Annalisa Rizzo: «Sostenere l’allattamento significa innanzitutto mettere le famiglie nella condizione di poter scegliere con consapevolezza e di trovare, quando necessario, informazioni e competenze a cui rivolgersi. La collaborazione tra servizi sanitari, servizi educativi e realtà del territorio permette di affrontare questi temi in una prospettiva che accompagna la famiglia prima e dopo la nascita, coinvolgendo anche la dimensione dell’alimentazione e degli stili di vita».

Il programma degli appuntamenti al Castello del Monferrato

Il calendario prevede attività differenziate a seconda dei destinatari e delle tematiche affrontate:

Sabato 3 e domenica 4 ottobre (dalle ore 10:00 alle 12:00): presso la Biblioteca Civica delle Ragazze e dei Ragazzi “E. Luzzati” al Castello, laboratori per bambini e famiglie su sana alimentazione pediatrica, valorizzazione dei prodotti a chilometro zero, giochi sul riciclo e scelte ecologiche, curati dal personale della biblioteca e dei Servizi educativi del Comune;

presso la Biblioteca Civica delle Ragazze e dei Ragazzi “E. Luzzati” al Castello, laboratori per bambini e famiglie su sana alimentazione pediatrica, valorizzazione dei prodotti a chilometro zero, giochi sul riciclo e scelte ecologiche, curati dal personale della biblioteca e dei Servizi educativi del Comune; Lunedì 5 e martedì 6 ottobre (dalle ore 15:00 alle 17:00): nella Sala della Manica Lunga del Castello, incontri aperti a tutti con le ostetriche del Consultorio e del Punto Nascita dedicati all’alimentazione corretta prima e dopo il parto, all’ecologia della nascita, a ricette sane e semplici a filiera corta e agli aspetti multiculturali della nutrizione nello svezzamento;

nella Sala della Manica Lunga del Castello, incontri aperti a tutti con le ostetriche del Consultorio e del Punto Nascita dedicati all’alimentazione corretta prima e dopo il parto, all’ecologia della nascita, a ricette sane e semplici a filiera corta e agli aspetti multiculturali della nutrizione nello svezzamento; Mercoledì 7 ottobre (dalle ore 17:00 alle 19:00): appuntamento conclusivo nella Sala della Manica Lunga con gli esperti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo sul concetto di “cibo che cura”, con approfondimenti sulla prevenzione delle patologie della mammella, lo sviluppo del gusto nei primi mesi di vita e la presentazione dell’Executive Master specialistico in “Food Medicine – Il cibo come medicina”.

Modalità di partecipazione e contatti per le informazioni

Tutti gli appuntamenti in cartellone sono a partecipazione libera e gratuita. Per ricevere maggiori chiarimenti o dettagli sulle singole giornate è possibile fare riferimento ai seguenti canali istituzionali:

Biblioteca Civica delle Ragazze e dei Ragazzi “E. Luzzati”: telefoni 0142 444302 oppure 0142 444308; indirizzo email biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it;

telefoni 0142 444302 oppure 0142 444308; indirizzo email biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it; Consultorio di Casale Monferrato: telefono 0142 434956; indirizzo email consultorio.casale@aslal.it.