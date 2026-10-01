Una mattinata interamente dedicata al movimento all’aria aperta, alla prevenzione medica e alla solidarietà concreta animerà le vie di Tortona nella mattinata di sabato 3 ottobre 2026. L’iniziativa, denominata “Passeggiata della Salute” e organizzata dal Leo Club Tortona con il patrocinio della Città di Tortona, si propone di coinvolgere famiglie, giovani e sportivi in un itinerario che dal palazzetto Uccio Camagna raggiungerà la cornice panoramica del Parco Castello. L’intero ricavato delle partecipazioni sarà devoluto a Don Bava per sostenere la realizzazione di un nuovo centro antiviolenza, trasformando un momento di socialità in un aiuto tangibile a favore di chi si trova in condizioni di fragilità.

Il programma della mattinata e il percorso

L’appuntamento è fissato per il primo mattino con un itinerario cittadino arricchito da momenti di attività fisica e benessere:

Ritrovo: ore 9:00 presso il Palazzetto Uccio Camagna, situato in corso Alessandria 1;

ore 9:00 presso il Palazzetto Uccio Camagna, situato in corso Alessandria 1; Partenza: fissata per le ore 9:30;

fissata per le ore 9:30; Tappa intermedia: sosta in piazza Duomo con sessione di stretching muscolare guidata dai professionisti della Palestra Kinesi;

sosta in piazza Duomo con sessione di stretching muscolare guidata dai professionisti della Palestra Kinesi; Arrivo: Parco Castello, dove saranno allestite postazioni per screening medici gratuiti e raccomandazioni personalizzate a cura della dietista.

A tutti i partecipanti verrà consegnato, fino a esaurimento scorte, il sacchetto della passeggiata contenente una bottiglietta d’acqua, mentre lungo il cammino sarà offerta frutta fresca per ristorarsi.

Modalità di partecipazione, iscrizioni e finalità benefica

La manifestazione è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni entro il 2 ottobre 2026, mentre i minori potranno essere iscritti all’evento direttamente da chi esercita la potestà genitoriale. La partecipazione prevede un’offerta a scopo benefico, con fondi interamente destinati al progetto solidale guidato da Don Bava.

Per richiedere informazioni dettagliate e procedere con le prenotazioni è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti:

Referente: Tommaso Conserva;

Tommaso Conserva; Telefono: +39 342 3219065.